Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Con i lavori di riqualificazione in corso, UCC Holding, per conto dei partner della joint venture, firma cinque accordi di progettazione e consulenza con aziende globali per lo sviluppo dell'aeroporto internazionale di Damasco

AA

UCC Holding, per conto dei partner della joint venture e attraverso la sua società controllata Urbacon Airports , ha firmato cinque accordi di consulenza e progettazione nell'ambito del progetto di riqualificazione globale dell' aeroporto internazionale di Damasco .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251002109644/it/

UCC Holding on behalf of the JV Partners Signs Five Design and Consultancy Agreements with Global Firms for the Development of Damascus International Airport (Photo: AETOSWire)

UCC Holding on behalf of the JV Partners Signs Five Design and Consultancy Agreements with Global Firms for the Development of Damascus International Airport (Photo: AETOSWire)

L'ambito di intervento comprende la riqualificazione dell'aeroporto e di tutte le strutture associate, con un progetto di riqualificazione graduale finalizzato a raggiungere 31 milioni di passeggeri all'anno . Ciò comprende la ristrutturazione dei terminal e degli edifici esistenti, nonché la progettazione e lo sviluppo di un nuovo hotel a cinque stelle adiacente all'aeroporto, con 200 camere di lusso, diversi ristoranti e strutture ricreative e accesso diretto al terminal. L'hotel sarà gestito e amministrato da un brand alberghiero di fama internazionale , che garantirà un servizio e un'esperienza di altissimo livello.

Inoltre, sono attualmente in corso lavori su una serie di infrastrutture chiave, tra cui l'abbellimento e il potenziamento della Airport Road, un corridoio fondamentale che collega il confine tra Libano e Siria all'aeroporto internazionale di Damasco , con l'ammodernamento degli ingressi e delle uscite, il miglioramento della sicurezza e della connettività, il potenziamento dell'illuminazione e la sistemazione paesaggistica complessiva. Queste iniziative fanno parte di un programma di riqualificazione trasformativo e multifase volto a creare un hub aeroportuale moderno, efficiente e sostenibile che soddisfi le norme internazionali ICAO e IATA .

L'Aeroporto UCC ha firmato gli accordi con le seguenti società:

  • HESCO Hammada Engineering Services: responsabile della progettazione e della ristrutturazione dei Terminal 1 e 2 , nonché della progettazione del nuovo Terminal 3 e di tutte le strutture associate. HESCO vanta una vasta esperienza in oltre 25 grandi progetti di sviluppo infrastrutturale e aeroportuale nella regione, garantendo eccellenza tecnica e conformità alle norme internazionali di progettazione.
  • H'Collective: responsabile della progettazione architettonica e degli interni del nuovo Damascus Airport Hotel. L'ambito di applicazione copre tutte le fasi, dall'ideazione alla progettazione costruttiva, garantendo una disposizione ottimizzata e un'esperienza di alto livello per gli ospiti. H'Collective ha progettato con successo oltre 20 hotel in collaborazione con i principali brand internazionali del settore alberghiero in tutto il mondo.
  • Dar Al-Handasah (Shair and Partners): In qualità di Project Management Office (PMO) , responsabile della supervisione del cantiere , della revisione e approvazione dei progetti, della supervisione dello sviluppo della progettazione e della verifica dei programmi di progetto e dei pagamenti intermedi , garantendo qualità, sicurezza e consegna puntuale.

    L'ambito di applicazione comprende anche lo studio e il potenziamento della Damascus Airport Road , compresi i controlli di manutenzione e connettività, e la proposta di opzioni di abbellimento a breve termine e di ammodernamento completo in linea con gli standard internazionali.

    Dar Al-Handasah vanta una vasta esperienza nel settore dell'aviazione globale , avendo contribuito a oltre 40 progetti aeroportuali internazionali in Medio Oriente, Africa e Asia.
  • DG Jones and Partners: responsabile della gestione dei contratti, del controllo dei costi e del rilevamento delle quantità , sfruttando un portafoglio globale di oltre 30 progetti di infrastrutture aeroportuali e aeronautiche , garantendo ingegneria del valore, trasparenza ed efficienza finanziaria.
  • JV Elegancia Catering e Newrest Gulf: supervisione della progettazione e del funzionamento della cucina centrale dell'aeroporto e delle strutture di catering in volo . Entrambe le entità portano collettivamente l'esperienza di oltre 15 progetti di ristorazione e ospitalità aeroportuale internazionale , offrendo eccellenza operativa e qualità del servizio di massimo livello.

Il progetto di sviluppo dell'aeroporto internazionale di Damasco è guidato da Urbacon Airports , in collaborazione con Cengiz İnşaat e Kalyon İnşaat della Turchia e Assets Investments degli Stati Uniti, che uniscono le loro competenze globali per realizzare un gateway aeroportuale trasformativo per la Siria. Grazie a questa partnership strategica tra aziende internazionali e regionali, il progetto mira a creare un'infrastruttura aeroportuale di altissimo livello che migliori la connettività, stimoli la crescita economica e riposizioni Damasco come hub chiave sulla mappa aeronautica mondiale.

Fonte: AETOSWire

Aladdin Idilbi,
a.idilbi@uccholding-intl.com , 0097433119195



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario