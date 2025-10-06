Con i lavori di riqualificazione in corso, UCC Holding, per conto dei partner della joint venture, firma cinque accordi di progettazione e consulenza con aziende globali per lo sviluppo dell'aeroporto internazionale di Damasco

UCC Holding, per conto dei partner della joint venture e attraverso la sua società controllata Urbacon Airports , ha firmato cinque accordi di consulenza e progettazione nell'ambito del progetto di riqualificazione globale dell' aeroporto internazionale di Damasco .

UCC Holding on behalf of the JV Partners Signs Five Design and Consultancy Agreements with Global Firms for the Development of Damascus International Airport (Photo: AETOSWire)

L'ambito di intervento comprende la riqualificazione dell'aeroporto e di tutte le strutture associate, con un progetto di riqualificazione graduale finalizzato a raggiungere 31 milioni di passeggeri all'anno . Ciò comprende la ristrutturazione dei terminal e degli edifici esistenti, nonché la progettazione e lo sviluppo di un nuovo hotel a cinque stelle adiacente all'aeroporto, con 200 camere di lusso, diversi ristoranti e strutture ricreative e accesso diretto al terminal. L'hotel sarà gestito e amministrato da un brand alberghiero di fama internazionale , che garantirà un servizio e un'esperienza di altissimo livello.

Inoltre, sono attualmente in corso lavori su una serie di infrastrutture chiave, tra cui l'abbellimento e il potenziamento della Airport Road, un corridoio fondamentale che collega il confine tra Libano e Siria all'aeroporto internazionale di Damasco , con l'ammodernamento degli ingressi e delle uscite, il miglioramento della sicurezza e della connettività, il potenziamento dell'illuminazione e la sistemazione paesaggistica complessiva. Queste iniziative fanno parte di un programma di riqualificazione trasformativo e multifase volto a creare un hub aeroportuale moderno, efficiente e sostenibile che soddisfi le norme internazionali ICAO e IATA .

L'Aeroporto UCC ha firmato gli accordi con le seguenti società:

HESCO Hammada Engineering Services: responsabile della progettazione e della ristrutturazione dei Terminal 1 e 2 , nonché della progettazione del nuovo Terminal 3 e di tutte le strutture associate. HESCO vanta una vasta esperienza in oltre 25 grandi progetti di sviluppo infrastrutturale e aeroportuale nella regione, garantendo eccellenza tecnica e conformità alle norme internazionali di progettazione.

H'Collective: responsabile della progettazione architettonica e degli interni del nuovo Damascus Airport Hotel. L'ambito di applicazione copre tutte le fasi, dall'ideazione alla progettazione costruttiva, garantendo una disposizione ottimizzata e un'esperienza di alto livello per gli ospiti. H'Collective ha progettato con successo oltre 20 hotel in collaborazione con i principali brand internazionali del settore alberghiero in tutto il mondo.

Dar Al-Handasah (Shair and Partners): In qualità di Project Management Office (PMO) , responsabile della supervisione del cantiere , della revisione e approvazione dei progetti, della supervisione dello sviluppo della progettazione e della verifica dei programmi di progetto e dei pagamenti intermedi , garantendo qualità, sicurezza e consegna puntuale.



L'ambito di applicazione comprende anche lo studio e il potenziamento della Damascus Airport Road , compresi i controlli di manutenzione e connettività, e la proposta di opzioni di abbellimento a breve termine e di ammodernamento completo in linea con gli standard internazionali.



Dar Al-Handasah vanta una vasta esperienza nel settore dell'aviazione globale , avendo contribuito a oltre 40 progetti aeroportuali internazionali in Medio Oriente, Africa e Asia.

DG Jones and Partners: responsabile della gestione dei contratti, del controllo dei costi e del rilevamento delle quantità , sfruttando un portafoglio globale di oltre 30 progetti di infrastrutture aeroportuali e aeronautiche , garantendo ingegneria del valore, trasparenza ed efficienza finanziaria.

JV Elegancia Catering e Newrest Gulf: supervisione della progettazione e del funzionamento della cucina centrale dell'aeroporto e delle strutture di catering in volo . Entrambe le entità portano collettivamente l'esperienza di oltre 15 progetti di ristorazione e ospitalità aeroportuale internazionale , offrendo eccellenza operativa e qualità del servizio di massimo livello.

Il progetto di sviluppo dell'aeroporto internazionale di Damasco è guidato da Urbacon Airports , in collaborazione con Cengiz İnşaat e Kalyon İnşaat della Turchia e Assets Investments degli Stati Uniti, che uniscono le loro competenze globali per realizzare un gateway aeroportuale trasformativo per la Siria. Grazie a questa partnership strategica tra aziende internazionali e regionali, il progetto mira a creare un'infrastruttura aeroportuale di altissimo livello che migliori la connettività, stimoli la crescita economica e riposizioni Damasco come hub chiave sulla mappa aeronautica mondiale.

