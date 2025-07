Comunicato stampa sulla spinta propulsiva di ExaGrid nel secondo trimestre 2025

ExaGrid ® , l'unica soluzione di backup storage a più livelli dotata di Retention Time-Lock che include un livello non interconnesso alla rete (creando un air gap a livelli), eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, oggi ha annunciato la propria continua crescita e l'andamento positivo dei suoi flussi di cassa liberi (FCF) e dell'EBITDA.

L'azienda registra un altro anno record in termini di prenotazioni e fatturato, e vanta valori positivi in termini di flussi di cassa non vincolati, profitti e perdite ed EBITDA per il 18° trimestre consecutivo. Nel corso del trimestre, ExaGrid ha conquistato oltre 140 nuovi clienti, con la crescita delle dimensioni medie dei contratti.

