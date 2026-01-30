Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Comunicato stampa: Jannik Sinner e Allianz annunciano una collaborazione globale pluriennale

AA

Oggi la star del tennis Jannik Sinner e Allianz Group hanno annunciato una collaborazione pluriennale a livello globale, con la compagnia di assicurazioni e gestore patrimoniale leader nel settore che diventa partner ufficiale del quattro volte campione di Grand Slam. Forte di circa 300 milioni di fan in tutto il mondo e un miliardo di fan ATP a livello globale, il tennis è il secondo sport più popolare al mondo dopo il calcio nei mercati chiave di Allianz.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260129066252/it/

Allianz Global Brand Ambassador, Jannik Sinner

Allianz Global Brand Ambassador, Jannik Sinner

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni su Allianz, si prega di contattare:
Lauren Day
Tel. +49 89 3800 3345
E-mail: lauren.day@allianz.com

Florian Amberg
Tel. +49 89 3800 15924
E-mail: florian.amberg@allianz.com

Heidi Polke
Tel. +49 89 3800 90777
E-mail: heidi.polke@allianz.com

Per maggiori informazioni su Jannik Sinner, si prega di contattare:
Fabienne Benoit
E-mail: press@avima.com

Sam Postlethwaite
E-mail: sam.postlethwaite@edelman.com

Ben Machon
E-mail: ben.machon@assemblyinc.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario