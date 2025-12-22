Completato e pubblicato il report di analyst coverage di GBC AG su Mexedia S.p.A. Società Benefit

Giornale di Brescia
Mexedia S.p.A. Società Benefit (Euronext Growth Paris: ALMEX, ISIN IT0005450819) (“Mexedia” o la “Società”) comunica che il report di analyst coverage predisposto da GBC AG – una delle principali società indipendenti di ricerca finanziaria in Germania –, sviluppato nell’ambito di un contesto di issuer-sponsored research , è stato completato ed è ora pubblicamente disponibile.

Il report fa seguito alla riattivazione della copertura da parte di GBC AG, precedentemente comunicata dalla Società, ed è basato esclusivamente su informazioni di dominio pubblico. Contenuti, assunzioni e conclusioni del report sono esclusivamente attribuibili all’analista.

Il report di analyst coverage di GBC AG è disponibile sul sito ufficiale della Società al seguente indirizzo: https://mexedia.com/it/bilanci-e-relazioni/ e sul sito dell’analista.

Daniel Gilcher , Chief Financial Officer di Mexedia S.p.A. Società Benefit, ha dichiarato: « Il completamento e la pubblicazione del report di analyst coverage da parte di GBC AG rappresentano la conclusione di un processo volto a garantire al mercato la disponibilità di un’analisi strutturata e indipendente, in linea con i principi di trasparenza e con gli standard di informativa applicabili alle società quotate ».

About us

Mexedia S.p.A. Società Benefit è una società italiana quotata su Euronext Growth Paris, attiva a livello internazionale nel settore delle telecomunicazioni. La Società opera attraverso una piattaforma proprietaria di servizi di comunicazione, con un modello industriale orientato all’efficienza operativa e alla sostenibilità di lungo periodo. In qualità di Società Benefit, Mexedia integra obiettivi di responsabilità sociale e ambientale nel proprio modello di sviluppo.

Informazioni ai sensi del Regolamento sugli Abusi di Mercato

Il presente comunicato stampa è diffuso ai sensi dell’Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation). Le informazioni contenute nel report di analyst coverage di GBC AG costituiscono analisi indipendenti e non rappresentano valutazioni, previsioni o raccomandazioni formulate dalla Società. Mexedia non assume alcuna responsabilità in merito ai contenuti, alle assunzioni o alle conclusioni dell’analista.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni si basano sulle aspettative e valutazioni attuali e comportano rischi e incertezze che potrebbero determinare risultati effettivi significativamente differenti. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta al pubblico né una sollecitazione all’investimento.

Vincenzo La Barbera
Investor Relations
investor.relations@mexedia.com



