Come Ottenere un’Esperienza QLED+ al Prezzo di un 2K: Scopri il METZ 32MQF7000Z

Il marchio tedesco METZ, sinonimo di ingegneria di alta qualità nel settore televisivo, alza nuovamente gli standard dell’intrattenimento domestico con il lancio della sua ultima innovazione: il televisore QLED 2K modello 32MQF7000Z. In arrivo in Italia a partire da luglio, questo nuovo modello sta attirando grande attenzione grazie alla qualità d’immagine QLED straordinaria, proposta a un prezzo accessibile nella fascia 2K.

Al cuore del MQF7000Z si trova il suo pannello QLED di nuova generazione – un’innovazione all’avanguardia, raramente presente nella categoria dei TV 2K. A differenza dei modelli 2K tradizionali che si affidano a tecnologie di visualizzazione convenzionali, il MQF7000Z integra la tecnologia avanzata Quantum Dot, offrendo una gamma cromatica più ampia, una nitidezza superiore e colori vividi e realistici.

Grazie alla stabilità strutturale intrinseca dei materiali a punti quantici, il pannello è in grado di mantenere performance cromatiche brillanti fino a 10 anni: anche dopo la visione di mille film, i colori restano intensi come il primo giorno. Inoltre, il pannello QLED è privo di metalli pesanti nocivi, rappresentando una scelta più ecologica e atossica per le abitazioni moderne.

Compatibile con HDR10, il MQF7000Z offre un contrasto più ricco e una luminosità superiore, restituendo immagini di straordinario realismo. Funzionalità pensate per la tutela della vista, come Low Blue Light e Flicker Free, riducono l’affaticamento oculare, garantendo una visione più confortevole anche prolungata. L’audio Dolby, potenziato dalla tecnologia Wonder Audio, assicura un’esperienza sonora immersiva e avvolgente.

Oltre l’eccellenza audiovisiva, il MQF7000Z è progettato per la vita smart di oggi.

Basato sull’ultima piattaforma Google TV, offre accesso immediato a oltre 11.000 app, più di 700.000 contenuti e compatibilità con oltre 1 miliardo di dispositivi IoT. Che si tratti di guardare, navigare o giocare, l’interfaccia è intuitiva, personalizzabile e reattiva. Grazie all’integrazione dell’Assistente Google, è possibile cercare contenuti, regolare le impostazioni e interagire con il TV in modo semplice e completamente hands-free.

Inoltre, la connettività Wi-Fi dual band garantisce uno streaming fluido e senza interruzioni, mentre il design elegante e minimalista si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Con così tanti vantaggi integrati, il MQF7000Z consente di vivere l’esperienza QLED+ al prezzo di un 2K, rendendo la visione di alta gamma realmente accessibile.

Scopri di più su: https://amzn.to/47CoEjQ

Fondata nel 1938, METZ è un’azienda tedesca di elettrodomestici di prestigio, sinonimo da oltre 87 anni di eccellenza ingegneristica. Con un impegno costante verso l’innovazione e la tecnologia, METZ opera oggi attraverso due sub-brand: Metz Classic e METZ blue (il marchio presentato sopra).

Lanciata nel 2018, METZ blue nasce per soddisfare le esigenze di stile di vita delle nuove generazioni, affermandosi rapidamente come un marchio di riferimento nel settore TV in 24 paesi europei.

