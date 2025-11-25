Giornale di Brescia
Business Wire

Come le banche e le società di tecnofinanza verificheranno l’identità nel 2026: lo studio Regula

Il rapporto Regula “What’s Reshaping IDV in Banking & Fintech: 2026 Trends and Predictions” rivela che la verifica biometrica è diventata l’area principale di attacco nell’ambito della procedura di verifica digitale dell’identità condotta dalle imprese finanziarie. Nuovi dati a livello globale mostrano che almeno tre istituti finanziari su dieci sono vittima di frodi basate sull’impersonificazione, per cui è in corso una transizione verso una verifica più affidabile dell’identità.

Survey data from Regula shows banks and fintechs align on automation and integration challenges, but diverge sharply on user-experience concerns.

Secondo i dati di un sondaggio svolto da aziende statunitensi, tedesche, singaporiane e degli EAU, almeno tre banche e società di tecnofinanza su dieci affermano che la verifica biometrica è lo stadio attaccato più spesso dai frodatori rispetto al controllo di documenti o altre fasi di onboarding.

