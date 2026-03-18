Coherent Solutions pubblica lo studio sulla prevenzione delle frodi basata sull'AI nel settore bancario e finanziario e i migliori modelli di AI per le banche

Coherent Solutions ha pubblicato uno studio sul Futuro della finanza , che illustra come l'intelligenza artificiale stia migliorando l'identificazione delle frodi nel settore dei servizi finanziari. Lo studio offre agli istituti finanziari uno schema strategico per affrontare le tecniche di frode sempre più diffuse e sofisticate attraverso sistemi di intelligenza artificiale adattivi e con un intervento umano nei sistemi di AI, basati sulla vasta esperienza nell'ingegneria dell'AI.

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Coherent Solutions releases research on AI-driven fraud prevention.

Questo white paper illustra la moderna minaccia delle frodi nelle transazioni, che sta diventando più rapida e intelligente, mentre i sistemi convenzionali basati sulle regole rimangono indietro, lasciando esposti gli istituti finanziari. Le banche, gli istituti di credito e gli istituti finanziari che adottano l'AI e l'apprendimento automatico possono ridurre le perdite dovute alle frodi fino al 50% e rilevare anomalie in tempo reale. Se implementate con una governance adeguata e la supervisione umana, i sistemi di AI facilitano inoltre le revisioni e contribuiscono a dimostrare chiaramente la compliance normativa.

“I clienti si aspettano esperienze digitali prive di attrito, le autorità normative richiedono trasparenza e le aziende devono stare un passo avanti alle minacce emergenti. L'AI offre una soluzione tutto-in-uno, a condizione che sia utilizzata insieme a un monitoraggio con la presenza umana (human-in-the-loop, HITL), la spiegabilità e una solida governance”, spiega Vittesh Sahni , Direttore Sr. di AI presso Coherent Solutions, già Responsabile del team di Data Science e ML per un fornitore di fintech.

Questo white paper offre una panoramica dettagliata delle misure di rilevamento delle frodi e delle strategie per i moderni istituti finanziari:

Perché il rilevamento delle frodi richiede l'AI

Cosa devono sapere sull'AI i dirigenti aziendali per il rilevamento delle frodi

Migliori casi e metodi di AI agentica

Vantaggi strategici aziendali dell'utilizzo dell'AI per l'identificazione delle frodi

Conformità normativa, rischi e sfide tecniche che le banche potrebbero dover affrontare

Come le banche dovrebbero scegliere il migliore modello di AI: una matrice di confronto dei modelli

Piano di implementazione

Lista di controllo per la preparazione al rilevamento delle frodi

Prospettive di esperti sul futuro della difesa dalle frodi

Le organizzazioni finanziarie dovrebbero valutare attentamente il proprio attuale rischio di frode, pianificando allo stesso tempo le misure da adottare per affrontare minacce future. Le frodi e i sistemi di AI progettati per prevenirle sono in continua evoluzione e le difese devono evolversi di pari passo per aggiungere autentico valore digitale all'organizzazione. Scarica gratuitamente il rapporto completo qui .

Informazioni su Coherent Solutions

Coherent Solutions è un'azienda globale di ingegneria di soluzioni digitali fondata nel 1995. Con team presenti in 10 centri di sviluppo in Europa e America Latina, l'azienda vanta 30 anni di esperienza in ambito tecnologico e di conoscenza del settore per poter offrire soluzioni digitali su misura. Collaborando con scale-up in rapida crescita e ambiziosi brand globali, Coherent Solutions è nota per il suo impegno nei confronti di qualità, trasparenza e innovazione.

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