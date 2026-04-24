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Cognite si posiziona come Front Runner nella Solution Selection Matrix di LNS Research per le piattaforme di IA industriale

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Cognite , il leader globale nell'IA industriale, è stata nominata Front Runner nella LNS Research Solution Selection Matrix for Industrial AI Platforms (SSM). La LNS Research SSM valuta i fornitori utilizzando una metodologia rigorosa che utilizza il suo modello “3P”: Prodotto, Potenziale e Presenza, per valutare le capacità attuali e la preparazione futura. Nel rapporto stesso, Cognite viene riconosciuta in tre aree principali: profondità nelle applicazioni di IA industriale incentrate sull'utente, il suo modello dati basato sui grafici di conoscenza e il suo solido ecosistema di partner. Insieme, tutte e tre danno a Cognite la capacità di unire e contestualizzare dati industriali complessi, consentendo alle organizzazioni di rendere operativa l'IA su larga scala.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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