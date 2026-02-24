Clinilabs stabilisce la sede europea a Basilea, rafforzando le operazioni cliniche europee sotto una nuova leadership regionale

Clinilabs , un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) leader nel settore, specializzata nello sviluppo di farmaci e dispositivi per il sistema nervoso centrale (SNC), oggi ha annunciato l'espansione delle sue operazioni europee, tra cui l'apertura della sua sede nell'UE nella Switzerland Innovation Park Basel Area , e la nomina della Dott.ssa Anne-Marie Nagy a vicepresidente esecutivo e responsabile di Clinilabs Europe.

Dr. Anne-Marie Nagy appointed as Executive Vice President and Head of Clinilabs Europe

La Switzerland Innovation Park Basel Area fa parte della rete nazionale di innovazioni della Svizzera e si trova all'interno del cluster delle scienze della vita riconosciuto a livello globale della regione di Basilea, che riunisce aziende biofarmaceutiche, istituti di ricerca e leader nell'innovazione clinica.

Contatto per i media

Jeanine M. Falinski, MBA

Direttore commerciale, Clinilabs

jfalinski@clinilabs.com

+1 (646) 215‑6454





