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Clarity AI collabora con RiskThinking.ai per fornire informazioni relative ai rischi fisici e a livello di asset leader sul mercato

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Clarity AI , la piattaforma tecnologica leader sul mercato globale per le informazioni extra-finanziarie, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con RiskThinking.ai , il fornitore di fiducia di modelli per la valutazione dei rischi fisici climatici a livello di asset. Questa collaborazione integra i dati dettagliati a livello di asset e i modelli avanzati di valutazione dei rischi fisici di RiskThinking.ai nella pluripremiata piattaforma, negli approfondimenti e nelle capacità di intelligenza artificiale native di Clarity AI, offrendo ad aziende e istituzioni una trasparenza “dal basso” senza precedenti sulla vulnerabilità climatica, sui rischi e sull’impatto sulla natura e sulla biodiversità.

Con una visibilità su oltre 3 milioni di singoli asset in un universo di 15.000 società capogruppo finali, le aziende possono ora passare facilmente da informative generali ad approfondimenti precisi e attuabili, soddisfacendo al contempo la crescente domanda di trasparenza e verificabilità tecnica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media di Clarity AI:
media@clarity.ai

Contatto per i media RiskThinking.ai
media@riskthinking.ai



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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