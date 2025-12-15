Giornale di Brescia
Civil Air Patrol amplia la flotta con 15 nuovi aerei Cessna a supporto delle missioni di soccorso e delle attività a beneficio della comunità

Textron Aviation Inc. , un’impresa del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato che Civil Air Patrol (CAP), il principale operatore mondiale di aerei Cessna, sta potenziando le sue capacità operative a livello nazionale con un ordine di 15 nuovi aerei con motori a pistoni – sette Cessna Skyhawk 172 e otto Cessna Skylane 182 – la cui consegna è prevista nel corso del 2026. L’ordine fa seguito alle recenti consegne di altri due Cessna Skylane e un Cessna Turbo Stationair HD , portando la flotta CAP a oltre 500 aerei Cessna a livello nazionale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251215079185/it/

Delivery of an additional two Cessna Skylane and one Cessna Turbo Stationair HD aircraft joins CAP’s fleet of more than 500 Cessna aircraft nationwide.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media
Doug Scott
+1.316.347.0116
dscott2@txtav.com
txtav.com



