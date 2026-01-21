Citco apre la nuova sede di Dallas per rafforzare l'offerta di servizi di gestione di asset alternativi
Il Citco Group of Companies (Citco), il principale fornitore di servizi di gestione di asset per il settore degli investimenti alternativi, annuncia l'apertura della sua nuova sede a Dallas, Texas. Questa espansione rafforza le capacità di Citco nella fornitura di servizi di gestione di asset alternativi e aumenta il supporto per clienti esistenti e futuri in Texas e nella regione circostante.
Situato in posizione strategica, l'ufficio servirà da centro regionale per le operazioni di gestione completa di asset, offrendo soluzioni di middle e back-office, tra cui servizi finanziari e di prestiti, calcoli NAV, servizi per investitori, servizi aziendali e reportistica normativa.
L'emergenza di Dallas come centro finanziario di rilievo, con il suo crescente ecosistema di investimenti alternativi, solido pool di talenti e ambiente favorevole alle attività, la rende una location ideale per l'espansione di Citco.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260120767162/it/
Contatto per i media:
citco@headlandconsultancy.com | C: +44 (0)77 1782 7258 (Drew Salisbury)
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato