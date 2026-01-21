Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Citco apre la nuova sede di Dallas per rafforzare l'offerta di servizi di gestione di asset alternativi

AA

Il Citco Group of Companies (Citco), il principale fornitore di servizi di gestione di asset per il settore degli investimenti alternativi, annuncia l'apertura della sua nuova sede a Dallas, Texas. Questa espansione rafforza le capacità di Citco nella fornitura di servizi di gestione di asset alternativi e aumenta il supporto per clienti esistenti e futuri in Texas e nella regione circostante.

Situato in posizione strategica, l'ufficio servirà da centro regionale per le operazioni di gestione completa di asset, offrendo soluzioni di middle e back-office, tra cui servizi finanziari e di prestiti, calcoli NAV, servizi per investitori, servizi aziendali e reportistica normativa.

L'emergenza di Dallas come centro finanziario di rilievo, con il suo crescente ecosistema di investimenti alternativi, solido pool di talenti e ambiente favorevole alle attività, la rende una location ideale per l'espansione di Citco.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
citco@headlandconsultancy.com | C: +44 (0)77 1782 7258 (Drew Salisbury)



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario