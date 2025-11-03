China Eastern Airlines inaugura la stagione invernale-primaverile 2025: in arrivo la rotta più lunga del mondo

Dal 26 ottobre China Eastern Airlines (CEA) ha ufficialmente avviato operativo voli per la stagione invernale-primaverile 2025. In questo nuovo periodo, la compagnia impiegherà una flotta di 820 aeromobili, con una rete che copre 39 Paesi e 253 destinazioni, di cui 88 internazionali. In media, CEA opererà circa 3.130 voli al giorno, con 3.220 voli internazionali e regionali programmati ogni settimana.

La nuova stagione operativa coincide con il periodo estivo dell’emisfero australe: Nuova Zelanda, Australia e Sud-Est asiatico diventano mete privilegiate per chi cerca il caldo in inverno. Per rispondere alle diverse esigenze dei passeggeri, la CEA si impegna ad aprire continuamente nuove rotte e ad aumentare la frequenza di quelle internazionali e regionali, migliorando costantemente l'accessibilità dei voli. Saranno inaugurate le nuove rotte Pechino-Daxing–Mascate e Shanghai-Pudong–Auckland–Buenos Aires; riprenderanno inoltre i voli Shanghai–Delhi e verranno aumentati i voli Shanghai-Pudong–Hanoi, Xi’an–Phu Quoc, Kunming–Vientiane e Kunming–Phnom Penh. I voli diretti rapidi da Bangkok e Singapore per Shanghai manterranno un’alta frequenza, offrendo non solo comodi transiti internazionali ma anche la possibilità di raggiungere le principali destinazioni di turismo invernale in Cina, come le città di Harbin, Changchun, Shenyang e la regione dell’affascinante monte Changbai Shan — per vivere il fascino unico della neve e del ghiaccio cinesi.

Nella nuova stagione, le “Rotte Express” di CEA raggiungeranno un totale di 49, con circa 899 voli giornalieri, servendo i principali snodi aeroportuali cinesi: Shanghai, Pechino e Guangzhou. La tratta più frequentata, la celebre “Pechino-Shanghai Express”, conterà 66 voli giornalieri di andata e ritorno, con partenze distribuite sui vari orari in punto e mezzo durante il giorno. In qualità di primo operatore mondiale del C919, CEA schiererà tutti gli undici esemplari del nuovo jet, operando dodici rotte verso dieci città e undici destinazioni, nella nuova stagione invernale.

Come altra importante novità, il prossimo 4 dicembre 2025 CEA inaugurerà la rotta Shanghai Pudong–Auckland–Buenos Aires: una tratta di 20.000 chilometri che unirà Oriente e Occidente, Nord e Sud del globo. Sarà la prima rotta commerciale al mondo a connettere due città antìpodi e stabilirà un nuovo record come la tratta più lunga in assoluto nella storia del trasporto aereo mondiale.

