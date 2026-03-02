China Eastern Airlines annuncia un ampio rafforzamento della rete internazionale per il 2026

China Eastern Airlines (CEA) ha recentemente presentato il proprio piano di ottimizzazione complessiva della rete internazionale per il 2026, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente la connettività del proprio network globale e consolidare la capacità di transito presso i suoi hub principali, attraverso l’apertura di nuove rotte, l’aumento delle frequenze e la riattivazione di alcune tratte internazionali.

Secondo la compagnia, gli sforzi si concentreranno sull’espansione della propria presenza nei mercati dell’Europa, del Sud-est asiatico, del Nord-est asiatico e dell’Asia centrale, nonché in Australia e Nuova Zelanda.

Tre nuove rotte entreranno presto in servizio e i biglietti sono già disponibili.

CEA lancerà due nuove rotte dall’Aeroporto di Shanghai-Pudong. Il collegamento per Tashkent, in Uzbekistan, inizierà a operare il 30 marzo, mentre la rotta per Adelaide, in Australia, sarà operativa tra il 20 giugno e il 2 agosto.

Una nuova rotta che collegherà Xi’an, capoluogo della provincia dello Shaanxi nel nord-ovest della Cina, a Vienna, in Austria, entrerà in servizio il 20 aprile.

I passeggeri che prenoteranno i biglietti per le tre rotte tramite l’app di CEA potranno beneficiare di sconti su tratte di volo selezionate e ottenere il doppio dei punti del programma fedeltà.

Inoltre, la compagnia prevede di aprire ulteriori rotte internazionali tra l'Aeroporto di Shanghai-Pudong e numerose destinazioni in tutto il mondo, tra cui Mumbai, Dublino, Cheongju, Manado, Surabaya, Tbilisi e Ulaanbaatar.

Per i mercati esteri già consolidati, CEA aumenterà le frequenze sulle rotte esistenti al fine di incrementare in modo significativo la capacità di trasporto.

Secondo quanto comunicato dalla compagnia, saranno programmati voli più frequenti sulle rotte internazionali tra l'Aeroporto di Shanghai-Pudong e diverse destinazioni europee -- tra queste Copenaghen, Londra-Gatwick, Francoforte, Barcellona e Venezia.

Anche la frequenza dei voli tra l'Aeroporto di Shanghai-Pudong e Sydney, Melbourne, Brisbane e altre destinazioni in Australia e Nuova Zelanda sarà aumentata.

Le rotte regionali a corto raggio, come quelle tra l’Aeroporto di Shanghai-Pudong e Daegu e Cebu, vedranno anch’esse un aumento delle frequenze.

Inoltre, CEA riattiverà alcune rotte per colmare le lacune di capacità regionale in risposta alla domanda di mercato, tra cui i collegamenti tra Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan nel sud-ovest della Cina, e Kolkata, in India, nonché tra l'Aeroporto di Shanghai-Pudong e Stoccolma, in Svezia.

Per ampliare ulteriormente la propria presenza internazionale, CEA ha avviato studi di fattibilità su nuove rotte potenziali, tra cui i collegamenti tra Shanghai e Praga, Belgrado, Bucarest, Birmingham, Lione e Davao, continuando a esplorare opportunità di mercato in Europa e nel Sud-est asiatico in vista di una futura espansione.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260301251518/it/

China Eastern Airlines

http://www.ceair.com/

fangying

00862122331470

fangying@ceair.com

Shanghai





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire