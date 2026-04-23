Chiesi riporta solidi risultati finanziari e di sostenibilità per l’esercizio 2025 e annuncia una transizione nella leadership

Il Gruppo Chiesi (“Chiesi”), società biofarmaceutica internazionale focalizzata sulla ricerca e azienda certificata B Corp, ha annunciato oggi i risultati finanziari per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Chiesi ha registrato ricavi consolidati pari a 3,625 miliardi di euro, con un aumento dell’8,2% a tassi di cambio costanti (CER) rispetto al 2024. L’EBITDA ha raggiunto i 931 milioni di euro (25,7%).

Chiesi ha chiuso il 2025 con una Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa al netto delle passività finanziarie, inclusi i leasing) pari a 729 milioni di euro, in miglioramento di 194 milioni di euro rispetto al 2024, riconfermando la capacità del Gruppo di autofinanziare la propria strategia di investimento.

Le tre aree terapeutiche del Gruppo – Respiratorio (Air), Malattie Rare (Rare) e Cure Specialistiche (Care) – hanno tutte contribuito positivamente ai ricavi dell’anno. La solida performance della business unit Global Rare Diseases ha portato le vendite a 906 milioni di euro, +22,3% a tassi di cambio costanti (CER), rappresentando il 50% della crescita complessiva del Gruppo negli Stati Uniti, in Europa e nei mercati internazionali.

I ricavi della franchise Air hanno raggiunto 1,886 miliardi di euro, in aumento del 3,9% (CER), trainati da un’importante crescita della tripla terapia inalatoria di Chiesi (+15,8%), che ha più che compensato la continua concorrenza dei farmaci generici sui prodotti legacy.

Infine, i ricavi della franchise Care si sono attestati a 904 milioni di euro, con una crescita a doppia cifra (+13,3% CER) nei principali mercati.

Sostenuto da tre anni di internazionalizzazione accelerata, il Gruppo ha continuato ad ampliare la propria presenza globale. Gli Stati Uniti si sono confermati la regione a più rapida crescita (+23,5% a cambi correnti; +28,9% CER). Anche la regione China & International e i mercati emergenti hanno registrato una crescita a doppia cifra. I Paesi UE di medie dimensioni sono cresciuti del 9,8%, mentre i mercati Top 5 dell’UE sono rimasti sostanzialmente stabili (-0,6% CER) in un contesto maturo.

La transizione della leadership apre la prossima fase del percorso della Società

Chiesi ha inoltre annunciato oggi una transizione della leadership, dato che Giuseppe Accogli, dopo un mandato triennale caratterizzato da solidi risultati, lascerà l’azienda il prossimo 15 maggio per intraprendere una nuova opportunità professionale.

Per garantire continuità e mantenere lo slancio, il CFO di Chiesi, Jean-Marc Bellemin, sarà nominato CEO ad interim del Gruppo (mantenendo al contempo il ruolo attuale di CFO), con il pieno supporto del Group Executive Leadership Team e del Consiglio di Amministrazione. Il processo di selezione per individuare il candidato più adatto alla prossima fase del percorso del Gruppo è già in fase avanzata. Grazie a solide fondamenta, Chiesi resta fermamente impegnata nell’esecuzione della propria strategia incentrata sul paziente, intensificando il focus su innovazione e ricerca e sviluppo, e creando valore sostenibile nel lungo periodo.

Alessandro Chiesi , Presidente del Gruppo Chiesi, ha commentato: “ Giuseppe Accogli ha svolto un ruolo significativo nel rafforzare l’organizzazione e nel sostenerne lo sviluppo negli ultimi anni, in particolare in termini di performance aziendale ed evoluzione culturale. A nome del Consiglio di Amministrazione e personalmente, desidero ringraziarlo calorosamente per il suo contributo. Ringraziamo inoltre Jean-Marc Bellemin per aver assunto il ruolo ad interim e per garantire una transizione fluida. Chiesi dispone di fondamenta solide e profonde, una strategia chiara e un team di leadership di talento. Grazie al lavoro appassionato di tutte le nostre persone, siamo ben posizionati per assicurare continuità e progresso, mantenendo al contempo il focus sulle esigenze dei pazienti, sul supporto alle nostre persone e sull’avanzamento dei nostri obiettivi di innovazione e sostenibilità .”

Giuseppe Accogli ha commentato: “ Provo grande orgoglio nel concludere il 2025 come un anno di forte crescita e resilienza per Chiesi, e più in generale tre anni di progressi notevoli, tra cui una crescita di fatturato a doppia cifra e otto partnership per lo sviluppo di prodotti innovativi. Il nostro portafoglio diversificato, la presenza globale e gli impegni di sostenibilità di lungo periodo, insieme all’espansione della nostra capacità industriale e alla resilienza della supply chain, rappresentano un’eredità che sono orgoglioso di aver contribuito a rafforzare. Sono certo che questi elementi pongono l’azienda nelle condizioni di proseguire con successo. Desidero ringraziare calorosamente tutti i nostri colleghi: sono infatti le persone e la cultura a rendere Chiesi un’azienda unica e ad aver reso la mia esperienza qui davvero speciale .”

Solida posizione finanziaria a supporto dell’innovazione e del valore a lungo termine per pazienti, comunità e pianeta

Il Gruppo ha investito 885 milioni di euro in Ricerca e Sviluppo (R&S), pari al 24,4% dei ricavi, il livello più elevato nella propria storia, indicativo della focalizzazione strategica sull’innovazione in ambito respiratorio, neonatale e nelle malattie rare.

Nel corso del 2025, Chiesi ha ampliato la propria piattaforma di innovazione nelle malattie rare attraverso tre partnership strategiche, rafforzando sia la pipeline di breve termine sia le capacità tecnologiche di lungo periodo e consolidando la propria posizione in aree ad alto bisogno medico insoddisfatto: con Key2Brain per far progredire lo sviluppo di due terapie enzimatiche sostitutive ricombinanti (Enzyme Replacement Therapies - ERT) in grado di attraversare la barriera emato-encefalica (Blood-Brain Barrier - BBB) per le malattie da accumulo lisosomiale (Lysosomal Storage Disorders - LSD); con Arbor Biotechnologies per sviluppare un programma di gene editing in fase clinica e accedere a più ampie capacità di piattaforma; e con Aliada Therapeutics per avanzare la tecnologia di piattaforma in grado di attraversare la BBB nelle LSD.

Nel 2025, Chiesi ha rinnovato per la terza volta la certificazione B Corp, con un punteggio verificato di 117,5, in miglioramento di oltre 13 punti rispetto alla certificazione precedente del 2022. Questo risultato dimostra l’approccio strategico di Chiesi e rafforza i progressi continui nel suo percorso di sostenibilità e l’impegno verso un futuro migliore, in linea con l’obiettivo di generare un impatto positivo per pazienti e comunità, tutelando al contempo il pianeta.

Chiesi ha continuato a progredire verso il proprio obiettivo di Emissione Zero Nette (Net Zero) entro il 2035, facendo registrare una riduzione del 56% delle emissioni Scope 1 e 2 rispetto alla soglia del 2019. Un progresso trainato dall’elettrificazione della flotta aziendale e da iniziative di efficienza energetica nei propri siti produttivi. Il Gruppo ha ampliato l’utilizzo di strumenti di progettazione sostenibile dei prodotti, inclusa la Carbon Smart PET per alcune soluzioni di packaging primario, e ha compiuto ulteriori progressi rispetto alla certificazione My Green Lab, con 14 laboratori di R&S che hanno raggiunto il livello Green entro la fine del 2025. Il Gruppo ha inoltre mantenuto il rating EcoVadis Platinum, migliorando il proprio punteggio a 88/100.

Chiesi ha continuato a misurarsi con le emissioni Scope 3, portando avanti il programma Carbon Minimal Inhalers (CMI), progettato per ridurre significativamente - fino al 90% - l’impronta carbonica degli inalatori pressurizzati predosati (pressurized Metered Dose Inhaler - pMDI), attraverso la transizione a un propellente di nuova generazione a basso potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential - GWP), mantenendo al contempo le opzioni terapeutiche consolidate e la familiarità dei dispositivi per i pazienti.

Per sostenere questa transizione e garantire la continuità dell’assistenza ai pazienti, il Gruppo ha continuato a rafforzare la propria rete industriale attraverso investimenti chiave, tra cui l’importante riqualificazione in corso del sito di Nerviano in Italia per biologici sterili e inalatori a ridotta impronta carbonica, nonché l’espansione della capacità nei siti di Parma e La Chaussée-Saint-Victor (Francia), garantendosi una struttura produttiva resiliente e pronta per il futuro.

Nel 2025, Chiesi ha ampliato le proprie iniziative di equità sanitaria a 37 Paesi, portando avanti al contempo la propria strategia di Global Health, con l’obiettivo di ridurre le barriere all’accesso alle cure e migliorare la disponibilità dei trattamenti nei Paesi a basso, medio e alto reddito.

Per generare un impatto positivo sulle comunità locali in cui opera, il Gruppo ha continuato a investire in iniziative mirate alle specifiche esigenze territoriali, con un focus su inclusione sociale, rigenerazione ambientale e risposta alle emergenze. Grazie all’adozione di una piattaforma digitale globale, il volontariato aziendale si è ampliato, coinvolgendo un numero crescente di collaboratori Chiesi.

Nel 2025, Chiesi ha creato 392 nuove posizioni e ha aumentato la propria forza lavoro del 5,1% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 7.934 collaboratori a livello globale. Chiesi è stata nuovamente certificata come Great Place to Work, a testimonianza del suo impegno continuo nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, coinvolgente e orientato a uno scopo.

Outlook 2026

Per il 2026, Chiesi prevede un’ulteriore crescita dei ricavi a singola cifra media, sostenuta dall’espansione dei prodotti core, dal rafforzamento geografico e dall’aumento della capacità industriale. Il Gruppo continuerà a far progredire i programmi respiratori in fase avanzata, inclusi gli studi sulla terapia inalatoria tripla (ICS/LABA/LAMA) e il lancio di inalatori pMDI con propellenti a basso potenziale di riscaldamento globale, accelerando al contempo l’innovazione in neonatologia e rafforzando ulteriormente la propria posizione nell’area delle malattie rare a livello globale.

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Gruppo Chiesi

Chiesi è un gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca che sviluppa e commercializza soluzioni terapeutiche innovative nel campo della salute respiratoria, delle malattie rare e delle cure specialistiche. Per realizzare la propria missione di migliorare la qualità di vita delle persone, il Gruppo agisce in maniera responsabile non solo verso i pazienti, ma anche per le comunità in cui opera e per l’ambiente. Avendo adottato lo status giuridico di Società Benefit in Italia, negli Stati Uniti, in Francia e in Colombia, l’impegno di Chiesi a creare valore condiviso per la società nel suo complesso è legalmente vincolante, e al centro di ogni decisione aziendale. Come B Corp certificata dal 2019, Chiesi soddisfa standard verificati in materia di pratiche aziendali sociali e ambientali.

L’azienda ha l’obiettivo di raggiungere Zero Emissioni Nette di gas a effetto serra (GHG) entro il 2035. Chiesi, che vanta 90 anni di esperienza, ha sede a Parma, con 31 filiali commerciali nel mondo, e conta oltre 7.900 collaboratori. Il Centro Ricerche di Parma collabora con altri sei importanti poli di R&S in Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito, e Svezia.

Per maggiori informazioni: www.chiesi.com

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260423133140/it/

Press Info:

Anna Bonisoli Alquati, Head of Global External Communications: mediarelations@chiesi.com

Michela Lijoi, Global External Communications Sr. Manager: mobile +39 328.6353044, e-mail: m.lijoi@chiesi.com

Davide Paterlini, Global External Communications Sr. Manager: mobile +39 345.7983132, e-mail: d.paterlini@chiesi.com





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