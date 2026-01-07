Chemelex aggiunge la piattaforma di monitoraggio SmartTrace di Electric Heat Trace Group Ltd. al suo portafoglio di soluzioni per il tracciamento elettrico
Chemelex, un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di rilevamento e di riscaldamento elettrico, ha annunciato oggi il completamento dell’acquisizione della quasi totalità degli asset e delle attività operative di Electric Heat Trace Group Ltd. (EHT Group) , con sede in Ontario, Canada. Questa iniziativa strategica segna un inizio d’anno molto interessante e rafforza l’impegno di Chemelex nell’offrire soluzioni per sistemi di tracciamento elettrico industriali sempre più intelligenti e basate sui dati.
EHT Group è una rinomata azienda innovatrice nella gestione del tracciamento elettrico, che offre software all’avanguardia, soluzioni integrate di controllo, moduli di comunicazione wireless e un’ampia gamma di servizi on-site.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260106709332/it/
Referente per i media
Randeep Dosanjh
Direttrice marketing soluzioni software, di controllo e di monitoraggio
Chemelex
+1 778-554-9276
randeep.dosanjh@chemelex.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato