Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Chemelex aggiunge la piattaforma di monitoraggio SmartTrace di Electric Heat Trace Group Ltd. al suo portafoglio di soluzioni per il tracciamento elettrico

AA

Chemelex, un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di rilevamento e di riscaldamento elettrico, ha annunciato oggi il completamento dell’acquisizione della quasi totalità degli asset e delle attività operative di Electric Heat Trace Group Ltd. (EHT Group) , con sede in Ontario, Canada. Questa iniziativa strategica segna un inizio d’anno molto interessante e rafforza l’impegno di Chemelex nell’offrire soluzioni per sistemi di tracciamento elettrico industriali sempre più intelligenti e basate sui dati.

EHT Group è una rinomata azienda innovatrice nella gestione del tracciamento elettrico, che offre software all’avanguardia, soluzioni integrate di controllo, moduli di comunicazione wireless e un’ampia gamma di servizi on-site.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media
Randeep Dosanjh
Direttrice marketing soluzioni software, di controllo e di monitoraggio
Chemelex
+1 778-554-9276
randeep.dosanjh@chemelex.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario