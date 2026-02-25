Check Point e ControlPlane collaborano per aiutare le aziende a ottenere un dimensionamento sicuro dell'IA e ad accelerare l'innovazione agentica

ControlPlane , un'azienda di consulenza specializzata in sicurezza IA e DevSecOps, e Check Point Software Technologies Ltd., pioniere e leader globale per le soluzioni di cybersecurity, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica volta ad aiutare le aziende ad adottare in modo sicuro modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e sistemi IA agentici su larga scala.

La collaborazione offre un quadro di riferimento per la sicurezza completo e predisposto per regolatore, progettato per ridurre i rischi, proteggere i dati sensibili e consentire alle organizzazioni di passare con sicurezza dalla sperimentazione IA alla distribuzione della produzione. Con l'integrazione della piattaforma nativa IA di prevenzione delle minacce di Check Point con le vaste competenze di ControlPlane in ambito di architetture native del cloud e di DevSecOps, le aziende possono rendere operativa l'IA in sicurezza senza rallentare l'innovazione.

