Charted lancia la sua presenza nel Regno Unito per fornire l'automazione AP nativa ERP in tutta la regione EMEA

Charted , uno dei principali fornitori di software per l'automazione della contabilità fornitori e di servizi ERP (Enterprise Resource Planning), oggi ha annunciato il lancio ufficiale della sua sede nel Regno Unito, per supportare gli utenti nel Regno Unito e nella regione EMEA. Questo fa seguito al lancio di International Payments e a un rebranding ufficiale nel 2025, continuando il percorso di crescita ed espansione per assistere i team di contabilità dei fornitori (AP) a semplificare i loro processi con l'automazione avanzata e le capacità di deep AI.

Charted ha iniziato dieci anni fa come azienda di consulenza implementando l'ERP per alcune delle organizzazioni più complesse al mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

