Cessna Citation Longitude e Citation Ascend debutteranno all'AERO Friedrichshafen assieme alla leggendaria serie di velivoli Cessna, Beechcraft e Pipistrel

Il Cessna Citation Longitude e il Cessna Citation Ascend , progettati e prodotti Textron Aviation Inc., azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), dovrebbero debuttare assieme a una serie leggendaria di aerei Cessna, Beechcraft e Pipistrel all'AERO Friedrichshafen, che si terrà dal 22 al 25 aprile a Friedrichshafen, Germania. Questo è anche il debutto europeo del Citation Ascend.

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Cessna Citation Longitude and Citation Ascend to debut at AERO Friedrichshafen alongside legendary lineup of Cessna, Beechcraft and Pipistrel aircraft (Photo Credit: Textron Aviation).

Textron Aviation detiene una solida posizione nell'aviazione commerciale e generale in Germania e nell'area circostante, con una presenza di oltre 1.700 aerei a turbina nella regione.

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