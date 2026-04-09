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Cessna Citation Longitude e Citation Ascend debutteranno all'AERO Friedrichshafen assieme alla leggendaria serie di velivoli Cessna, Beechcraft e Pipistrel

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Il Cessna Citation Longitude e il Cessna Citation Ascend , progettati e prodotti Textron Aviation Inc., azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), dovrebbero debuttare assieme a una serie leggendaria di aerei Cessna, Beechcraft e Pipistrel all'AERO Friedrichshafen, che si terrà dal 22 al 25 aprile a Friedrichshafen, Germania. Questo è anche il debutto europeo del Citation Ascend.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260409857644/it/

Cessna Citation Longitude and Citation Ascend to debut at AERO Friedrichshafen alongside legendary lineup of Cessna, Beechcraft and Pipistrel aircraft (Photo Credit: Textron Aviation).

Cessna Citation Longitude and Citation Ascend to debut at AERO Friedrichshafen alongside legendary lineup of Cessna, Beechcraft and Pipistrel aircraft (Photo Credit: Textron Aviation).

Textron Aviation detiene una solida posizione nell'aviazione commerciale e generale in Germania e nell'area circostante, con una presenza di oltre 1.700 aerei a turbina nella regione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Kate Flavin
+1.316.252.7780
kflavin@txtav.com
txtav.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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