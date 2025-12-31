Giornale di Brescia
Cessna Citation Ascend entra in servizio, ridefinendo le prestazioni e l'esperienza in cabina per il settore dei business jet di medie dimensioni

Cessna Citation Ascend ha raggiunto un importante traguardo quando martedì 30 dicembre, il primo cliente al dettaglio ha preso in consegna il jet aziendale di medie dimensioni, segnando l'ingresso in servizio dell'aeromobile. Annunciato nel 2023, l'aeromobile vanta un cockpit completamente rinnovato, prestazioni superiori e una lussuosa cabina con pavimento piatto. Il Citation Ascend ha ricevuto il certificato di omologazione rilasciato dalla Federal Aviation Administration (FAA) nel novembre 2025.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251231286436/it/

Cessna Citation Ascend enters into service, redefining performance and cabin experience in the midsize business jet market. (Photo credit: Textron Aviation)

Il Cessna Citation Ascend è stato progettato e prodotto da Textron Aviation Inc. , un'azienda di Textron Inc. (NYSE: TXT).

"La prima consegna del Citation Ascend evidenzia l'impegno di Textron Aviation nel ridefinire il segmento delle medie dimensioni con un velivolo che unisce innovazione, efficienza e comfort senza pari", ha affermato Lannie O'Bannion, vicepresidente senior, Vendite e marketing.

