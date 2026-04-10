César Cernuda, Presidente di NetApp, riceve il prestigioso riconoscimento HITEC 100 per il 2026

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di Intelligent Data Infrastructure, oggi ha annunciato l'inclusione di César Cernuda, Presidente di NetApp, nel prestigioso elenco HITEC 100 2026, che riconosce i meriti di 100 leader tecnologici provenienti da qualsiasi settore, le cui leadership e innovazione stanno trasformando il futuro dell'ecosistema tecnologico globale. L'elenco rende omaggio ai dirigenti il cui impatto si estende oltre la propria azienda e porta avanti l'opportunità, valorizzando talenti sottovalutati e orientati al futuro.

Nell'ambito dell'impegno costante nella crescita, nell'eccellenza e nell'impatto concreto, HITEC ha inoltre annunciato un'evoluzione strategica del programma HITEC Awards. Il premio HITEC 100 continuerà a rappresentare lo spirito Architects of Growth dell'organizzazione rendendo omaggio a eccezionali leader industriali la cui influenza si estende ben oltre la propria organizzazione.

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