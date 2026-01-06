Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

CES 2026: GIGABYTE è “AI Forward”, con presentazioni di soluzioni fabbrica di AI, AI fisica e AI agentica

AA

GIGABYTE Technology, azienda leader globale nota per la sua eccellenza ingegneristica in server per calcolo ad alte prestazioni e intelligenza artificiale, continua a rafforzare la sua posizione come uno degli innovatori di server più incentrato sull'intelligenza artificiale di Taiwan. Al CES 2026, GIGABYTE presenterà il suo ecosistema completo di calcolo con il tema AI Forward che presenta i modi in cui le sue tecnologie formano la base di calcolo dell'infrastruttura AI di nuova generazione, supportando lo sviluppo dell'AI nel cloud, nell'edge e nei dispositivi personali e soluzioni full-stack, consentendo alle organizzazioni di implementare l'AI con maggiore rapidità ed efficienza, e in dimensioni più grandi.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251224125074/it/

CES 2026: GIGABYTE è “AI Forward”, con presentazioni di soluzioni fabbrica di AI, AI fisica e AI agentica

CES 2026: GIGABYTE è “AI Forward”, con presentazioni di soluzioni fabbrica di AI, AI fisica e AI agentica

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Michael Pao brand@GIGABYTE.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario