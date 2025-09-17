Giornale di Brescia
Celltrion Pharm firma un accordo strategico trilaterale con Becton Dickinson e BD Korea per accelerare l'attività globale di PFS CMO

Celltrion Pharm (KOSDAQ: 068706), azienda biofarmaceutica della Corea del Sud, ha dichiarato il 16 settembre di avere stipulato un accordo strategico trilaterale con un produttore multinazionale di siringhe, Becton Dickinson France S.A.S. (BD), e la sua divisione coreana BD Korea .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20250914440516/it/

From left: Jeffrey Chen, Vice President, BD (Becton Dickinson) Greater Asia; Yoo Young-ho, President, Celltrion Pharm; and Jason Hwang, Country General Manager, BD Korea, at the trilateral agreement signing ceremony.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

