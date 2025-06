Celltrio si assicura un investimento da 15 milioni di dollari per accelerare l'espansione globale dell'automazione della coltura cellulare e della terapia cellulare e genica

Celltrio®, azienda pionieristica nel settore delle scienze della vita che offre soluzioni di automazione avanzata per la coltura cellulare e la terapia cellulare e genica, oggi ha annunciato la chiusura di un round di investimento da 15 milioni di dollari condotto da Premier Partners, importante investitore nell'innovazione sanitaria.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20250610249387/it/

Il nuovo finanziamento accelererà la commercializzazione globale di RoboCell®, la piattaforma modulare di spicco di Celltrio per la produzione sterile e totalmente automatizzata di coltura cellulare e terapia cellulare. Il finanziamento verrà utilizzato per scalare le capacità produttive, ampliare le operazioni commerciali in Nord America, Europa e Asia e alimentare l'innovazione continua di soluzioni di automazione conformi alle GMP per il settore biofarmaceutico, la medicina rigenerativa e i laboratori di ricerca avanzata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250610249387/it/

Contatto per i media:

Cathleen Larson

Direttore del Marketing

BD@Celltrio.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire