Cellares amplia la rete globale di Smart Factory con una sede centrale europea nei Paesi Bassi

Cellares, la prima organizzazione di sviluppo e produzione integrata (IDMO), oggi ha annunciato l'apertura di una sede e la firma di un contratto di affitto a lungo termine per una nuova IDMO Smart Factory presso il Leiden Bio Science Park (LBSP) con Dura Vermeer Commercieel Vastgoed. L'impianto servirà da sede centrale europea di Cellares e amplierà la rete produttiva globale dell'azienda con capacità regionale dedicata.

La produzione di terapie cellulari è specifica secondo i pazienti e soggetta a restrizioni temporali, rendendo la capacità produttiva nella regione sempre più importante, mentre i programmi avanzano da sviluppo clinico a fornitura commerciale. La nuova hub olandese è stata progettata per offrire agli sviluppatori europei di farmaci un accesso all'infrastruttura produttiva automatizzata, mantenendo nel contempo l'allineamento con un comune standard produttivo negli impianti di Cellares situati in tutto il mondo.

Le strutture affittate comprendono circa 9.741 metri quadrati (circa 105.000 piedi quadrati di superficie affittabile) di spazio adibito a laboratori e uffici nell'edificio Nexus situato a Leiden, una struttura di recente costruzione dedicata alle scienze della vita attualmente in fase di sviluppo e la cui consegna è prevista per il primo trimestre del 2026. Dopo la consegna, Cellares intende completare un allestimento graduale per preparare l'impianto all'entrata in funzione, con la prima occupazione prevista più avanti nel 2026.

“Le terapie cellulari vengono prodotte su ordinazione per il singolo paziente, e il lavoro è soggetto a restrizioni temporali, che rendono la capacità sul continente un requisito pratico per i programmi europei”, ha dichiarato Fabian Gerlinghaus, Cofondatore e CEO di Cellares. “Un centro europeo permette ai partner una fornitura locale, mantenendo nel contempo la continuità del controllo nelle aree geografiche attraverso un unico standard automatizzato”.

Lo scopo della sede di Leiden è supportare i programmi di produzione automatizzata delle terapie cellulari per i partner europei e globali, nell'ambito della fornitura clinica e commerciale a livello regionale. Una volta fornito e completato l'allestimento dell'impianto, la Netherlands Smart Factory dovrebbe installare le piattaforme produttive interamente automatizzate Cell Shuttle™ e i sistemi di controllo qualità Cell Q™ di Cellares per consentire l'esecuzione coerente e il trasferimento semplificato dei processi in varie aree geografiche, estendendo la rete globale IDMO dell'azienda in Nord America, Asia ed Europa.

“La decisione di Cellares di scegliere Leiden dimostra che LBSP ha un ruolo fondamentale nel facilitare per le aziende che sviluppano terapie all'avanguardia la crescita a livello industriale e la produzione standardizzata”, ha dichiarato Stijn van de Sande, Direttore di Dura Vermeer Commercieel Vastgoed. “Il nostro ruolo è sviluppare e fornire un ambiente in grado di sostenere quell'ambizione, e la nostra collaborazione con Cellares in fase di allestimento della sede soddisfa i requisiti del suo modello di produzione automatizzata”.

La sede olandese si basa sulla IDMO Smart Factory su scala commerciale di Cellares a Bridgewater, New Jersey, e sulle sue attività produttive a South San Francisco, con un'ulteriore Smart Factory in fase di sviluppo in Giappone. Insieme, queste sedi sono progettate per supportare il trasferimento affidabile dei processi, l'ampliamento accelerato e uno standard produttivo coerente che estende l'accesso dei pazienti alle terapie cellulari a livello globale. CBRE è il consulente globale in materia immobiliare per Cellares.

Informazioni su Cellares

Cellares è la prima organizzazione di sviluppo e produzione integrata (IDMO) che offre servizi globali di sviluppo e produzione di terapie cellulari attraverso un approccio Industry 4.0 alla produzione di massa dei farmaci vivi del ventunesimo secolo. L'azienda consente ai partner biofarmaceutici di sviluppare, scalare e commercializzare terapie cellulari con la capacità, affidabilità ed economia richieste per soddisfare la domanda totale dei pazienti.

Le piattaforme totalmente automatizzate di Cellares Cell Shuttle™ per la produzione completa di terapie cellulari e Cell Q™ per il controllo automatizzato della qualità durante il processo e al rilascio dei lotti, sono installate nell'intera rete di IDMO Smart Factories a livello globale. Queste tecnologie offrono un'economia di produzione leader nel settore, tassi di successo dei processi più elevati e la capacità di produrre fino a 10 volte più lotti di terapia cellulare rispetto alle tradizionali CDMO di dimensioni e organico paragonabili, risultando nel costo di produzione più basso nel settore.

Con sede centrale a South San Francisco, California, Cellares gestisce la sua prima IDMO Smart Factory su scala commerciale a Bridgewater, New Jersey, con altre strutture in costruzione in Europa e in Giappone. Attraverso la sua rete di produzione globale, Cellares è appositamente progettata per supportare programmi sia clinici che commerciali e per ampliare l'accesso a terapie cellulari che salvano la vita in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare www.cellares.com e seguire Cellares su LinkedIn .

