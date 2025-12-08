CEA inaugura la nuova rotta “Shanghai–Auckland–Buenos Aires”, costruendo un "ponte aereo" sul Pacifico

Il 4 dicembre 2025, l’aeroplano tematico “Guobohao” di China Eastern Airlines (CEA) ha operato il volo MU745 con 282 passeggeri a bordo, decollando da Shanghai-Pudong e facendo scalo ad Auckland, in Nuova Zelanda, prima di proseguire verso Buenos Aires, in Argentina. Questa nuova rotta di quasi 20.000 chilometri colma una lacuna nei collegamenti diretti tra Shanghai e le principali città del Sud America, aprendo un nuovo “corridoio verso sud” che collega l’altra sponda dell’oceano. Al tempo stesso ottimizza i precedenti itinerari “verso nord”, che richiedevano transiti in Europa o Nord America, riducendo la durata complessiva del viaggio da circa 30 ore a circa 25 e stabilendo un nuovo record per la più lunga tratta a senso unico del mondo.

La rotta è operata con aerei a fusoliera larga Boeing 777-300ER. Il volo di andata MU745 è programmato ogni lunedì e giovedì, mentre il volo di ritorno MU746 viene effettuato ogni martedì e venerdì. Il volo inaugurale è stato operato dall’aereo in livrea speciale “Museo Nazionale”, progettato congiuntamente da CEA e dal Museo Nazionale della Cina: sulla fusoliera sono stati integrati elementi tratti da preziosi reperti della collezione museale, trasformando il velivolo in una vera e propria “galleria d’arte volante” pregna di cultura cinese.

Prima del decollo, CEA ha organizzato una cerimonia inaugurale presso l’Aeroporto di Shanghai-Pudong, decorato con elementi tipici argentini e con la distribuzione di souvenir speciali ai passeggeri. A bordo del volo inaugurale sono state servite bevande create per l’occasione e ispirate a un connubio di atmosfere sudamericane e orientali, come “Sparkling Tango” e “Inchiostro di Palma”. Il catering proponeva piatti caratteristici dell’Argentina, tra cui gamberi rossi argentini, Wagyu M5 e pollo arrosto in stile argentino. CEA ha inoltre potenziato i servizi per i passeggeri internazionali attivando un servizio di hotline in lingua spagnola (+86-21-20695530), che offre assistenza completa durante l’intero percorso del viaggio, garantendo un funzionamento fluido della nuova linea.

La rotta “Shanghai–Auckland–Buenos Aires” non rappresenta soltanto un collegamento aereo, ma un ponte di cooperazione tra tre continenti. CEA ha ottenuto i diritti di traffico di quinta libertà sulla tratta, consentendo l’imbarco e lo sbarco di passeggeri e merci durante lo scalo ad Auckland senza necessità di cambio aeromobile, agevolando così il commercio di prodotti caratteristici tra Cina, Nuova Zelanda e Argentina. Parallelamente, il servizio a temperatura controllata di CEA ha aperto un canale diretto per i prodotti freschi dall’Argentina alla Cina: il volo di ritorno trasporterà 2,1 tonnellate di ciliegie argentine e 10,5 tonnellate di salmone cileno fresco nel vano di carico. Sfruttando la complementarità stagionale tra emisfero nord e sud, la nuova rotta attirerà viaggiatori desiderosi di scoprire paesaggi differenti dall’altra parte del mondo, imprimendo nuova vitalità agli scambi culturali tra Asia-Pacifico e America Latina e gettando un vero e proprio “ponte aereo” che attraversa il Pacifico.

