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Carta lancia una soluzione integrata Fund of Funds per automatizzare i flussi di lavoro degli LP e migliorare la visibilità del portafoglio

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Carta , il primo sistema al mondo totalmente interconnesso per i capitali privati, oggi ha annunciato la sua soluzione per il Fund of Funds, un nuovo prodotto ideato per aiutare i manager ad automatizzare la rendicontazione degli LP, eliminare l'elaborazione manuale dei documenti e ottenere maggiore trasparenza sull'esposizione del proprio portafoglio sottostante. Il prodotto espande un anello fondamentale nell'ERP di Carta relativo al capitale privato, unendo in un'unica piattaforma i dati sugli investimenti degli LP (soci accomandanti), la contabilità dei fondi e l'analisi del portafoglio, rafforzando allo stesso tempo il legame tra gli allocatori e l'ecosistema dei gestori (GP).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Madeline Perry, Coordinatrice delle Comunicazioni
press@carta.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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