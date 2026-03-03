Carta lancia CRM con l'acquisizione di ListAlpha

Carta , il primo sistema al mondo totalmente interconnesso per i capitali privati, oggi ha annunciato di aver acquisito ListAlpha, la piattaforma CRM e di relationship intelligence basata sull'intelligenza artificiale. L'acquisizione segna il lancio di Carta CRM, un'importante espansione della Carta ERP che unifica ulteriormente i flussi di lavoro dal front-office al back-office per i mercati privati.

Le società di capitali privati e di capitali di rischio hanno operato a lungo in modo frammentario, tenendo il contesto delle relazioni in CRM separati, mentre i dati relativi alle prestazioni dei fondi rimangono nascosti nei registri del back-office.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260303693211/it/

Contatto per i media:

Amanda Taggart, VP, Comunicazioni

amanda.taggart@carta.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire