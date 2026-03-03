Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Carta lancia CRM con l'acquisizione di ListAlpha

AA

Carta , il primo sistema al mondo totalmente interconnesso per i capitali privati, oggi ha annunciato di aver acquisito ListAlpha, la piattaforma CRM e di relationship intelligence basata sull'intelligenza artificiale. L'acquisizione segna il lancio di Carta CRM, un'importante espansione della Carta ERP che unifica ulteriormente i flussi di lavoro dal front-office al back-office per i mercati privati.

Le società di capitali privati e di capitali di rischio hanno operato a lungo in modo frammentario, tenendo il contesto delle relazioni in CRM separati, mentre i dati relativi alle prestazioni dei fondi rimangono nascosti nei registri del back-office.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Amanda Taggart, VP, Comunicazioni
amanda.taggart@carta.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario