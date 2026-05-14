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Carta lancia Carta Law con l'acquisizione di Avantia

Carta , la piattaforma agentica di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per il settore del capitale privato, oggi ha reso noto l'acquisto di Avantia , uno studio legale specializzato in diritto e conformità potenziato dall'intelligenza artificiale, al servizio di gestori patrimoniali. L'acquisizione lancia Carta Law, la più grande soluzione integrata di diritto e conformità nativa per l'AI per i mercati privati, che abbina flussi di lavoro legale e di conformità e operazioni dei fondi su un'unica piattaforma.

Le società di capitali privati operano da molto tempo con infrastrutture, amministrazione di fondi, conformità e servizi legali frammentati e diffusi tra vari fornitori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Madeline Perry, Coordinatrice delle comunicazioni
madeline.perry@carta.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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