Carta lancia Carta Law con l'acquisizione di Avantia

Carta , la piattaforma agentica di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per il settore del capitale privato, oggi ha reso noto l'acquisto di Avantia , uno studio legale specializzato in diritto e conformità potenziato dall'intelligenza artificiale, al servizio di gestori patrimoniali. L'acquisizione lancia Carta Law, la più grande soluzione integrata di diritto e conformità nativa per l'AI per i mercati privati, che abbina flussi di lavoro legale e di conformità e operazioni dei fondi su un'unica piattaforma.