Cargill vince il 2026 BIG Innovation Award

AA

Cargill oggi ha annunciato di essere stata nominata vincitrice dei 2026 BIG Innovation Awards dal Business Intelligence Group e designata come uno dei primi 10 innovatori, riconoscendo l'approccio disciplinato dell'azienda all'innovazione nel sistema alimentare e agricolo globale. Cargill è stata premiata nella categoria Innovative Organizations assieme a un gruppo di 159 aziende, prodotti e leader che stanno trasformando le industrie attraverso l'innovazione applicata e l'impatto concreto misurabile.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260120659771/it/

Il riconoscimento evidenzia l'ampiezza e la profondità della strategia innovativa di Cargill, compreso l'uso di automazione, robotica, intelligenza artificiale (IA) e analisi predittiva per affrontare le sfide globali interconnesse come sicurezza alimentare, cambiamenti climatici, vincoli di manodopera e rifiuti.

Contatto per i media:   media@cargill.com



