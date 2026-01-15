Cargill promuove la decarbonizzazione nei trasporti marittimi con l'arrivo della prima nave a doppio combustibile alimentata a metanolo verde

Cargill oggi annuncia il viaggio inaugurale della Brave Pioneer , la prima di cinque portarinfuse a doppio combustibile alimentata a metanolo verde proposte per il noleggio dalla compagnia. Il varo della Brave Pioneer ha rappresentato un'ulteriore pietra miliare nel più ampio impegno di Cargill per la decarbonizzazione, cioè la particolare attenzione posta all'innovazione, ai test e all'apprendimento, mentre l'azienda collabora con clienti e partner per mettere a punto soluzioni già pronte per il futuro destinate a Cargill e al settore nel suo insieme.

Built by Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. and owned by Mitsui & Co. Ltd., Brave Pioneer is equipped to operate on both conventional marine fuels and green methanol, a lower-carbon alternative.

Realizzata nei cantieri di Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. e di proprietà di Mitsui & Co. Ltd., la Brave Pioneer funziona sia con carburanti marittimi convenzionali che con metanolo verde, un'alternativa a basse emissioni di carbonio.

