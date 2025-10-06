Giornale di Brescia
CareDx annuncia nuovi prodotti IVD e la certificazione IVDR per AlloSeq® Tx e QTYPE® al congresso annuale 2025 dell'American Society of Histocompatibility & Immunogenetics

CareDx, Inc. (Nasdaq: CDNA) – The Transplant Company , leader nella medicina di precisione specializzata nella scoperta, nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni sanitarie clinicamente differenziate e di valore elevato per pazienti sottoposti a trapianto e caregiver, oggi ha annunciato innovazioni e nuovi prodotti che saranno presentati al congresso annuale 2025 dell'American Society for Histocompatibility and Immunogenetics (ASHI), in programma dal 6 al 10 ottobre a Orlando, in Florida.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CareDx, Inc. 

Rapporti con i media
Natasha Wagner
nwagner@CareDx.com

Rapporti con gli investitori
Caroline Corner
investor@CareDx.com



  3. Ricarica la pagina se necessario