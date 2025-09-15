Cardo AI insieme a Multitude Bank per potenziare le attività di Asset-Based Lending

Cardo AI , piattaforma tecnologica leader nel settore dell’asset-based lending e del credito privato, ha annunciato oggi una partnership strategica con Multitude Bank p.l.c. , società controllata dal gruppo quotato Multitude AG. La collaborazione prevede l’utilizzo della piattaforma di Cardo AI per automatizzare e ottimizzare le attività di asset based lending (ABL) di Multitude Bank, migliorando l’efficienza e la trasparenza del finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI).

«La tecnologia è la chiave per accelerare la crescita del credito alle imprese», ha dichiarato Altin Kadareja, cofondatore e CEO di Cardo AI . «Automatizzando e ottimizzando processi operativi critici, la nostra piattaforma aiuta istituzioni come Multitude Bank a rendere più efficiente il business dei prestiti "asset backed" e a fornire soluzioni di finanziamento più rapide e flessibili alle PMI.»

«I nostri clienti si aspettano al tempo stesso velocità e affidabilità», ha commentato Alain Nydegger, CEO di Wholesale Banking presso Multitude Group . «Collaborando con partner tecnologici innovativi, possiamo sviluppare in modo più efficiente le nostre attività di asset-based lending. Centralizzare le nostre attività di ABL su un’unica piattaforma ci permette di rispondere con maggiore rapidità e con strutture più flessibili, garantendo al tempo stesso la trasparenza e il livello di controllo richiesti da autorità di vigilanza e investitori.»

La piattaforma di Cardo AI consoliderà le operazioni di asset-based lending di Multitude Bank integrando in un unico sistema i dati relativi a prestiti, garanzie e controparti. In questo modo sarà possibile avere una visibilità in tempo reale sulle performance del portafoglio e sul rispetto dei covenant, oltre a semplificare i report normativi, contabili e gestionali, migliorando l’efficienza e garantendo la precisione e la conformità regolamentare.

