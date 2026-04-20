Canva annuncia una collaborazione con Anthropic per portare a milioni di utenti la progettazione basata sull'AI

Canva, la piattaforma integrata di comunicazione visiva leader nel mondo, oggi ha svelato il prossimo capitolo della sua strategica collaborazione di due anni con Anthropic: l'integrazione di Canva direttamente nel nuovo Claude Design di Anthropic Labs, a sole 24 ore dalla presentazione di Canva AI 2.0 a un pubblico di 6.500 persone al Canva Create di Los Angeles.

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Canva and Claude

Oggi Canva lancia anche l'importazione HTML, una nuova funzionalità che semplifica l'inserimento nell'editor di Canva di contenuto interattivo creato con strumenti come Claude, con il supporto della collaborazione, della revisione e della pubblicazione tramite trascinamento.

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