Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Canva annuncia una collaborazione con Anthropic per portare a milioni di utenti la progettazione basata sull'AI

AA

Canva, la piattaforma integrata di comunicazione visiva leader nel mondo, oggi ha svelato il prossimo capitolo della sua strategica collaborazione di due anni con Anthropic: l'integrazione di Canva direttamente nel nuovo Claude Design di Anthropic Labs, a sole 24 ore dalla presentazione di Canva AI 2.0 a un pubblico di 6.500 persone al Canva Create di Los Angeles.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260410056210/it/

Canva and Claude

Canva and Claude

Oggi Canva lancia anche l'importazione HTML, una nuova funzionalità che semplifica l'inserimento nell'editor di Canva di contenuto interattivo creato con strumenti come Claude, con il supporto della collaborazione, della revisione e della pubblicazione tramite trascinamento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Canva, contatto stampa
comms@canva.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario