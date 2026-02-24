Giornale di Brescia
Canoga Perkins e Druid offrono una resilienza abilitata al meccanismo FRER per reti 5G private mission critical

Canoga Perkins e Druid Software hanno presentato la loro partnership con Canoga Perkins con la dimostrazione del meccanismo FRER (Frame Replication and Elimination for Reliability) in occasione dei Druid Demo Days per l'inverno 2025. Questa collaborazione segna l'inizio di una nuova era di networking per applicazioni mission critical in settori come mining, automazione industriale e produzione intelligente. FRER è il più importante meccanismo di protezione dei dati che offre una consegna lossless senza precedenti di dati mission critical. Canoga Perkins e Druid hanno creato una rete 5G privata in cui SyncMetra protegge il traffico tra il core Raemis di Druid e la RAN che garantisce failover senza interruzioni e traffico video continuo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Tadhg Kenny, President of Global Strategic Partnerships, enquiries@druidsoftware.com

Contatto marketing:
Amber Flores, Marketing
marketing@canogaperkins.net
+1-818-678-3856



