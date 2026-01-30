Candela inaugura un nuova era di innovazione in ambito estetico a IMCAS Paris con il lancio del sistema Glacē™

Candela, leader globale nelle tecnologie estetiche basate sull'energia, ha annunciato oggi il lancio europeo del sistema Glacē™, una piattaforma di trattamento per il viso che segna un nuovo audace capitolo per l'azienda e il futuro della medicina estetica.

Oltre al lancio del sistema Glacē, Candela esporrà a IMCAS 2026 anche il suo sistema Matrix per il rinnovamento cutaneo e la sua iconica piattaforma per il trattamento vascolare Vbeam ® Pro. Entrambe le piattaforme Matrix e VBeam Pro sono attualmente disponibili in alcuni mercati EMEA e il loro lancio globale è previsto a breve, per garantire un ulteriore rafforzamento della leadership di Candela nel settore dei dispositivi a base di energia.

Presentati in occasione dell'IMCAS World Congress 2026, questi prodotti sottolineano l'impegno continuo di Candela nell'offrire soluzioni per trattamenti innovativi e supportati da studi scientifici per esigenze di pazienti a domanda elevata. Candela è leader del settore in termini di efficacia clinica e sicurezza, ed è supportata da uno dei più grandi corpus di dati clinici pubblicati, sostenuti da decenni di ricerca clinica. Con oltre 3.000 articoli sottoposti a peer-review e pubblicati, l'azienda attualmente ha 32 studi clinici globali in corso, in cui sono stati arruolati più di 600 pazienti con oltre 2.000 visite in studio, per il trattamento di un ampio ventaglio di tipi di pelle e patologie cutanee.

Il lancio del sistema Glacē, assieme al prossimo lancio dei sistemi Matrix e VBeam Pro, offre soluzioni di trattamento best-in-class per la salute della pelle, tra cui trattamenti di rassodamento della pelle, miglioramento della grana della pelle, trattamento di acne, cicatrici, trattamenti vascolari avanzati e per la qualità cutanea complessiva.

Il sistema Glacē è un sistema professionale per il viso sviluppato per trattamenti cutanei ad alta frequenza per operatori medici, wellness e per fornitori di servizi estetici. Progettato come una piattaforma completa di purificazione della pelle, il sistema Glacē funge sia da piattaforma standalone per i trattamenti del viso sia come complemento clinicamente testato per trattamenti con dispositivi basati su energia per promuovere una qualità superiore della pelle, comodità per i pazienti e risultati uniformi. Il sistema Glacē consente a un segmento più ampio di studi medici, che spazia dai centri di bellezza agli studi di medicina estetica, di offrire un trattamento moderno e ripetibile per la salute della pelle, migliorando al contempo i risultati dei trattamenti combinati per gli studi che utilizzano i dispositivi Candela.

Il sistema Matrix (attualmente in attesa dell'autorizzazione ai sensi del regolamento UE sui dispositivi medici - MDR) è la stazione di lavoro di prossima generazione per il rinnovamento cutaneo che integra un'erogazione di energia intelligente e orientata ai risultati con progettazione incentrata sulla sicurezza. La piattaforma a radiofrequenza (RF) per più applicazioni integra il resurfacing cutaneo, il microneedling e il trattamento antirughe non invasivo in un unico dispositivo, per intervenire su diversi strati cutanei con precisione. Alimentato dalla distintiva tecnologia Aesthetic Intelligence di Candela, il sistema Matrix è stato progettato per rilevare, adeguare e visualizzare l'impedenza dei tessuti in tempo reale, promuovendo un riscaldamento sicuro, fluido e uniforme per applicazioni, tipi di pelle e profondità diversi. Queste prestazioni intelligenti consentono ai fornitori di offrire risultati riproducibili su tutti i tipi di pelle e per un ampio ventaglio di indicazioni, in particolare per rassodamento cutaneo, trattamento delle cicatrici da acne, irregolarità strutturali e perdita di collagene.

Il sistema Vbeam Pro, lanciato nel 2025 negli USA, è l'unico laser vascolare approvato dalla FDA per l'uso con pazienti pediatrici. Combina un avanzato laser a colorante pulsato a 595 nm con una lunghezza d'onda Nd:YAG a 1064 nm per offrire precisione, accuratezza e versatilità di trattamento senza pari. La piattaforma è progettata per trattare efficacemente un'ampia gamma di patologie cutanee, tra cui anomalie vascolari pediatriche e adulte, rosacea, angiomi piani, acne, varici, capillari dilatati, cicatrici, lesioni pigmentate benigne, rughe, verruche, smagliature e fotoinvecchiamento.

"La nostra passione è lo sviluppo di prodotti innovativi in grado di migliorare notevolmente la salute e la giovinezza della pelle. Siamo entusiasti di presentare qui i sistemi Matrix, Glacē e VBeam Pro", ha affermato Geoffrey Crouse, Chief Executive Officer di Candela. "Con il lancio di queste importanti piattaforme, stiamo accelerando la nostra capacità di servire i clienti nei mercati europeo e globale in rapida evoluzione, dove la domanda dei pazienti continua a crescere, e le nostre soluzioni di trattamenti scientifici e clinicamente testati continuano a intervenire sugli aspetti di qualità, rilassatezza, struttura, tonicità della pelle e altro ancora".

Come parte di questo prossimo capitolo all'insegna dell'innovazione, Candela presenterà anche un programma di coinvolgimento dei clienti basato sull'esperienza: una combinazione di scambi scientifici e di esperienza coinvolgente del marchio, pensata per favorire il coinvolgimento dei principali opinion leader, partner e clienti, comprese esperienze cliniche e di clienti esclusive organizzate in collaborazione con IMCAS.

"In qualità di utente di entrambi i sistemi Glacē e Matrix nei propri studi, ritengo che queste piattaforme siano estremamente complementari", ha affermato il dott. Firas Al-Niaimi, professore di dermatologia laser e medico dermatologo certificato a capo di uno studio privato a Londra. "Assieme, ci consentono di gestire in maniera globale la salute della pelle, inclusi rilassatezza cutanea e problemi di struttura e tonicità, con trattamenti precisi e sicuri. Candela continua a investire non solo in tecnologia, ma rispondendo anche alle esigenze di un campione più ampio di studi estetici e dei loro pazienti con metodi clinicamente approvati che hanno un impatto significativo e positivo sull'esperienza dei nostri pazienti".

Candela presenterà i sistemi Glacē, Matrix e Vbeam Pro in occasione di IMCAS 2026, con dimostrazioni di prodotti dal vivo, presentazioni scientifiche, una conferenza dedicata all'epigenetica e alla salute della pelle, e altre opportunità di coinvolgimento con la comunità clinica globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com:

Sarvar Kothavala

VP, Global Advocacy, Professional Education & Strategic Insights

Cellulare: +1.415.760.0902

E-mail: sarvark@candelamedical.com

Elena Yacoub

We. Communications

Ufficio: +1.425.578.1757

E-mail: eyacoub@wecommunications.com





