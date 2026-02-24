Cambridge guida una nuova era di maturità digitale per l'Era dell'IA
Mentre l'alfabetizzazione digitale assume un ruolo sempre maggiore nelle riforme dell'istruzione in tutto il mondo, il gruppo International Education della Cambridge University Press & Assessment ( Cambridge ) oggi annuncia un'importante trasformazione dei suoi curriculum Cambridge Primary and Lower Secondary Digital Literacy, ridefinendo ciò che significa per i giovani prosperare in un mondo basato sull'intelligenza artificiale.
Progettato per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni, i curriculum aggiornati Cambridge Primary Digital Literacy e Lower Secondary Digital Literacy vanno oltre l'insegnamento delle modalità di utilizzo della tecnologia.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260223554395/it/
Dott.ssa Karen Birmingham
Responsabile delle Comunicazioni
karen.birmingham@cambridge.org
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato