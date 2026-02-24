Giornale di Brescia
Cambridge guida una nuova era di maturità digitale per l'Era dell'IA

Mentre l'alfabetizzazione digitale assume un ruolo sempre maggiore nelle riforme dell'istruzione in tutto il mondo, il gruppo International Education della Cambridge University Press & Assessment ( Cambridge ) oggi annuncia un'importante trasformazione dei suoi curriculum Cambridge Primary and Lower Secondary Digital Literacy, ridefinendo ciò che significa per i giovani prosperare in un mondo basato sull'intelligenza artificiale.

Progettato per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni, i curriculum aggiornati Cambridge Primary Digital Literacy e Lower Secondary Digital Literacy vanno oltre l'insegnamento delle modalità di utilizzo della tecnologia.

