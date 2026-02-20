Calvin Klein Fragrances annuncia che ROSALÍA è il volto dei nuovi euphoria elixirs

Calvin Klein, Inc., parte di PVH Corp. [NYSE: PVH], e Calvin Klein Fragrances, una divisione di Coty Inc. [NYSE: COTY], oggi presenta la cantautrice vincitrice di GRAMMY ® Award ROSALÍA come il volto degli euphoria elixirs , una nuova collezione di tre creazioni distinte di profumi intensi.

Calvin Klein Fragrances announces ROSALÍA as the face of new euphoria elixirs.

Un nuovo audace capitolo dell'iconica franchise euphoria , euphoria elixirs sono un'esplorazione sensoriale di sicurezza di sé, piacere e sensualità. Incarnate in ROSALÍA, icona globale e ambasciatrice Calvin Klein , la campagna fonde movimento e colori vivaci in una esplorazione accattivante della libertà senza limiti.

Coty, Inc.: Christyanna Nguyen, Direttore provvisorio delle PR, Christyanna_Nguyen@cotyinc.com

Calvin Klein, Inc.: Noelia Callejas, Direttore Sr., PR, noeliacallejas@ck.com





