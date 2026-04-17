Byondis presenta i dati delle sue nuove piattaforme tecnologiche ADC in occasione dell'incontro del 2026 dell'American Society for Cancer Research

Byondis B.V., una società biofarmaceutica indipendente che si dedica alla creazione di medicinali innovativi mirati per pazienti oncologici, presenterà le piattaforme tecnologiche all’avanguardia dell’azienda relative ai coniugati anticorpo-farmaco (ADC) antifolati e fosfonati durante le sessioni di poster in occasione dell'incontro annuale dell'American Society for Cancer Research (AACR) del 2026 che si terrà a San Diego, in California, da oggi fino al 22 aprile.

Wim Dokter, PhD, Direttore scientifico presso Byondis, ha dichiarato: "La ricerca che presenteremo all'incontro dell'AACR evidenzia il potenziale di due delle nostre piattaforme tecnologiche ADC all'avanguardia per affrontare le notevoli limitazioni con le attuali strategie terapeutiche nel trattamento oncologico. La nostra piattaforma all'avanguardia nel settore di farmaci con linker antifolato,presenta un meccanismo d’azione ortogonale basato su principi biologici clinicamente validati. Questa strategia è stata sviluppata per gestire la resistenza acquisita che si può sviluppare con gli attuali trattamenti ADC, posizionandosi per l'uso tra diverse linee di trattamento. La nostra piattaforma basata su farmaci con linker fosfonato offre un meccanismo complementare in grado di fornire nuove opzioni terapeutiche ai pazienti, compresi quelli che potrebbero non rispondere all’immunoterapia. Entrambe le piattaforme dimostrano la nostra missione di fornire soluzioni innovative e di rendere disponibile una nuova generazione di terapie antitumorali per i pazienti."

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