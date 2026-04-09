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Byondis nomina Christoph Korpus, PhD, MBA Direttore generale

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Byondis B.V., azienda biofarmaceutica indipendente che crea farmaci innovativi mirati per pazienti oncologici, annuncia oggi la nomina di Christoph Korpus, PhD, MBA, ad Amministratore Delegato (CEO), con effetto immediato. Christoph è stato Direttore commerciale (CBO) della Società dal gennaio 2025. Il neo CEO sostituisce il fondatore ed ex CEO di Byondis Jacques Lemmens, PhD, che rimarrà nel Consiglio di amministrazione dell'azienda come Presidente.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260409461913/it/

Christoph Korpus, PhD, MBA, Chief Executive Officer of Byondis

Christoph Korpus, PhD, MBA, Chief Executive Officer of Byondis

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
ICR Healthcare
Sarah Elton-Farr / David Daley / Kris Lam
byondis@icrhealthcare.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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