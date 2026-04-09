Byondis nomina Christoph Korpus, PhD, MBA Direttore generale

Byondis B.V., azienda biofarmaceutica indipendente che crea farmaci innovativi mirati per pazienti oncologici, annuncia oggi la nomina di Christoph Korpus, PhD, MBA, ad Amministratore Delegato (CEO), con effetto immediato. Christoph è stato Direttore commerciale (CBO) della Società dal gennaio 2025. Il neo CEO sostituisce il fondatore ed ex CEO di Byondis Jacques Lemmens, PhD, che rimarrà nel Consiglio di amministrazione dell'azienda come Presidente.

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Christoph Korpus, PhD, MBA, Chief Executive Officer of Byondis

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