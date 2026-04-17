Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

BTG Pactual Timberland Investment Group completa la prima chiusura del fondo di investimento da 370 milioni di dollari destinato all'ultima strategia fondamentale nel settore forestale in America Latina

AA

BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG), uno dei gestori di investimenti in ambito forestale più grandi al mondo, ha annunciato oggi di aver completato la prima chiusura della raccolta fondi da 370 milioni di dollari per la sua nuova strategia fondamentale dedicata all'America Latina.

Con l'obiettivo di investire 1,5 miliardi di dollari nell'arco di cinque anni, la strategia si concentra su grandi proprietà forestali strategiche gestite in modo sostenibile in Cile, Uruguay e Brasile, e mira a una diversificazione in termini di aree geografiche, zone climatiche, specie e mercati di destinazione.

BTG Pactual TIG opera in America Latina da oltre vent'anni e, grazie a questa strategia, ha creato e gestito una serie di piattaforme di terreni boschivi su larga scala, tra cui la costituzione di tre società di piattaforma, Lumin , Vista Hermosa e Plateau, che formano parte del portafoglio globale dell'azienda di 7,5 miliardi di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Elaine Irvin
elaine.irvin@btgpactual.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario