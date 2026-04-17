BTG Pactual Timberland Investment Group completa la prima chiusura del fondo di investimento da 370 milioni di dollari destinato all'ultima strategia fondamentale nel settore forestale in America Latina

BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG), uno dei gestori di investimenti in ambito forestale più grandi al mondo, ha annunciato oggi di aver completato la prima chiusura della raccolta fondi da 370 milioni di dollari per la sua nuova strategia fondamentale dedicata all'America Latina.

Con l'obiettivo di investire 1,5 miliardi di dollari nell'arco di cinque anni, la strategia si concentra su grandi proprietà forestali strategiche gestite in modo sostenibile in Cile, Uruguay e Brasile, e mira a una diversificazione in termini di aree geografiche, zone climatiche, specie e mercati di destinazione.

BTG Pactual TIG opera in America Latina da oltre vent'anni e, grazie a questa strategia, ha creato e gestito una serie di piattaforme di terreni boschivi su larga scala, tra cui la costituzione di tre società di piattaforma, Lumin , Vista Hermosa e Plateau, che formano parte del portafoglio globale dell'azienda di 7,5 miliardi di dollari.

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