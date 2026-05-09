Bruno Vision Care vince il premio 2026 MedTech Breakthrough

Cataltheia Group e la sua controllata statunitense, Bruno Vision Care LLC, azienda leader nell'innovazione della salute degli occhi, oggi hanno annunciato che la loro tecnologia di lente a contatto monouso giornaliera ad aumentata profondità di fuoco (EDOF) per la presbiopia Deseyne ® è stata premiata quest'anno con il premio “ Best New Technology Solution - Ophthalmology” ai 2026 MedTech Breakthrough Awards. Il programma MedTech Breakthrough Awards riconosce le aziende, le tecnologie e i prodotti più innovativi sul mercato globale della salute digitale e della tecnologia medica.

Bruno Vision Care wins the 2026 MedTech Breakthrough Award: Best New Technology Solution - Ophthalmology for the Deseyne® Daily Disposable Soft Contact Lens for Presbyopia with Extended Depth of Focus (EDOF). Bruno Vision Care’s technology is the first and only daily disposable soft contact lens for presbyopia with Extended Depth of Focus (EDOF) cleared by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). The MedTech Breakthrough Awards program recognizes the most innovative companies, technologies, and products in the global digital health and medical technology market. Presbyopia is an age-related condition that affects virtually all people over the age of 45. As the eye’s natural lens gradually loses flexibility, the ability to focus on near and intermediate objects declines.

La tecnologia di Bruno Vision Care è alla base della prima e unica lente a contatto morbida monouso giornaliera per la presbiopia ad aumentata profondità di fuoco Extended Depth of Focus, (EDOF) approvata dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense. Questa innovazione introduce un nuovo approccio al trattamento della presbiopia, una condizione della vista che colpisce circa 139 milioni di americani e che, secondo stime, interesserà oltre 2,1 miliardi di persone nel mondo entro il 2030.

La presbiopia è una condizione della vista associata all'invecchiamento che interessa quasi tutti gli adulti sopra i 45 anni. È causata dalla progressiva perdita di elasticità del cristallino, che riduce la capacità dell’occhio di mettere a fuoco oggetti da vicino e a distanza intermedia.

Riconosciuta da MedTech Breakthrough, Bruno Vision Care utilizza una lente sferica monofocale per la correzione della presbiopia. Queste prestazioni sono rese possibili dalla zona centrale iperrefrattiva brevettata da Cataltheia, che ridistribuisce la luce in entrata estendendo una profondità di fuoco continua a tutte le distanze. A differenza delle tradizionali lenti multifocali, che suddividono la luce in diverse zone ottiche, la tecnologia EDOF mantiene una distribuzione continua della luce, contribuendo a ridurre i disturbi visivi come aloni, bagliori e effetti a stella.

In uno studio randomizzato, in doppio cieco, condotto in tre sedi negli Stati Uniti, la lente Deseyne (EDOF) ha dimostrato un aumento statisticamente significativo della profondità di fuoco pari a +0,78 diottrie rispetto alla lente di riferimento. I soggetti hanno ottenuto un miglioramento medio di 1,6 linee di acuità visiva da vicino e di 1,5 linee a distanza intermedia. In particolare, nei pazienti di età pari o superiore a 60 anni, i miglioramenti sono risultati ancora più rilevanti: 2,2 linee per la visione intermedia e 2,0 linee per la visione da vicino. Nel complesso, le lenti a contatto morbide monouso giornaliere per la presbiopia Deseyne hanno dimostrato prestazioni comparabili ad alcune lenti intraoculari EDOF impiantate, con acuità visiva simile o superiore e una profondità di fuoco entro il range di riferimento.

“La lente Deseyne di Bruno Vision Care rappresenta una novità assoluta nella gestione della presbiopia. Negli Stati Uniti, si stima che il 90% degli adulti di età superiore ai 45 anni sia affetto da presbiopia. “Storicamente, la tecnologia Extended Depth of Focus (EDOF) è stata associata alle lenti intraoculari, che richiedono un impianto chirurgico permanente”, ha dichiarato Steve Johansson, CEO di MedTech Breakthrough. “Deseyne introduce per la prima volta l'EDOF in una lente a contatto morbida monouso giornaliera, non invasiva. Questa tecnologia amplia la visione funzionale senza le complicazioni della formazione di immagini simultanee tipica nei modelli multifocali offrendo miglioramenti clinicamente validati nelle distanze quotidianamente utilizzate dai soggetti presbiti. Congratulazioni a tutto il team di Bruno Vision Care per aver vinto il premio Best New Technology Solution - Ophthalmology”!

L'oculista, ricercatore e autore di fama mondiale Mark Bullimore ha commentato il successo della premio affermando: “Bruno Vision Care vanta una straordinaria tradizione di innovazione nel campo della miopia e della presbiopia. Il prestigioso MedTech Breakthrough Award rappresenta il giusto il riconoscimento di una delle numerose tecnologie innovative sviluppate dell'azienda”.

“Questo progresso restituisce una visione chiara alle popolazioni che invecchiano in tutto il mondo. Non stiamo semplicemente innalzando gli standard della gestione della presbiopia ma li stiamo trasformando in riferimenti imprescindibili. Si tratta di un approccio terapeutico completamente nuovo per i medici e per i loro pazienti”, ha dichiarato Eddie Catalfamo, Cofondatore e CEO di Cataltheia Group e di Bruno Vision Care. “Siamo onorati di aver ricevuto questo riconoscimento da MedTech Breakthrough, mentre continuiamo a sviluppare innovazioni nella cura della vista basate sulla biologia umana”.

La presbiopia non corretta ha un impatto significativo sulla salute e sulla qualità della vita. Le evidenze scientifiche indicano che una presbiopia non adeguatamente compensata può compromettere la sicurezza e associarsi a un aumento del rischio di cadute e fratture, oltre che a tassi piú elevati di depressione, isolamento sociale, declino cognitivo e riduzione delle prestazioni alla guida. Il suo impatto globale è rilevante: secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i disturbi visivi non corretti, inclusa la presbiopia, comportano ogni anno perdite di produttività pari a circa 411 miliardi di dollari a livello mondiale.

Le lenti a contatto per la presbiopia ad aumentata profondità di fuoco (EDOF) Deseyne sono realizzate con un nuovo materiale vifilcon C, approvato dall'FDA nel 2024. Il materiale è arricchito con polimeri naturali biomimetici, acido ialuronico e polisaccaride di semi di tamarindo, che contribuiscono al supporto del film lacrimale, favorendo comfort prolungato, stabilità dell'idratazione e qualità visiva costante.

Il Dr. Paul Karpecki, OD, FAAO, esperto di sindrome dell'occhio secco, ha dichiarato, “Progettare la prima lente a contatto (EDOF) monouso giornaliera approvata dall'FDA per pazienti presbiti rappresenta già un notevole traguardo di per sé, ma ciò che trovo straordinario è la presenza i lubrificanti mucomimetici contenuti nella lente, che aiutano a sostenere il comfort per tutto il giorno nei pazienti over 40 ”.

Giunto alla sua decima edizione annuale, il programma MedTech Breakthrough Awards premia le aziende più innovative a livello globale che contribuiscono a progressi significativi nella tecnologia sanitaria e negli esiti clinici dei pazienti.

Selezionata tra oltre 5,000 aziende candidate in tutto il mondo, Bruno Vision Care ha ricevuto il premio “Best New Technology Solution - Ophthalmology” per il suo approccio innovativo, di ispirazione biologica, radicato nell'ingegneria e nell'ingegno italiani.

Bruno Vision Care entra così a far parte di un prestigioso gruppo di aziende premiate, tra cui Alcon, Medtronic, IQVIA, Boston Scientific, Canon Medical Systems, CVS Health, Teladoc, Abbott e Johnson & Johnson Vision, a conferma del suo ruolo ruolo tra i leader del settore che stanno trasformando il futuro dei dispositivi medicali, della salute digitale e dell’oftalmologia.

Le lenti a contatto morbide monouso giornaliere per la presbiopia ad aumentata profondità di fuoco (EDOF) Deseyne dovrebbero essere disponibili sul mercato statunitense entro la fine del terzo trimestre 2026.

Per saperne di più e richiedere un accesso in anteprima, compresi kit diagnostici, gli oculisti possono accedere al portale di Bruno Vision Care dedicato ai professionisti all'indirizzo https://www.brunovisioncare.com/for-professionals .

Per saperne di più, visitare www.brunovisioncare.com .

Informazioni su Cataltheia Group

Cofondato da Eddie Catalfamo e Vincenzo Bruno, Cataltheia Group è un ecosistema medico incentrato sullo sviluppo delle tecnologie biomimetiche ispirate da sistemi biologici naturali. Al centro della missione di Cataltheia sta l'identificazione e la crescita delle biotecnologie dirompenti e l'eliminazione degli ostacoli tra queste innovazioni e i pazienti che ne hanno più bisogno. L'organizzazione sviluppa soluzioni interdisciplinari che integrano biologia, scienza dei materiali e intelligenza artificiale per fornire risultati clinicamente significativi.

Informazioni su Bruno Vision Care LLC

Fondata nel 2019 come controllata di Bruno Farmaceutici, la terza società farmaceutica italiana per dimensioni, Bruno Vision Care LLC traduce una tradizione di innovazione farmaceutica nella salute della vista attraverso innovazioni non chirurgiche clinicamente validate. La società si concentra sul miglioramento della qualità della vita attraverso progressi nell'implementazione della cura della vista, compresa la presbiopia.

© Cataltheia Group e le sue affiliate 2026

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Laura Portanova l.portanova@brunovisioncare.com

PublicRelations@brunovisioncare.com





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