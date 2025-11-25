Brown Brothers Media rileva la piattaforma europea di notizie sulle startup Silicon Canals

Brown Brothers Media, editore digitale con sede a Singapore, annuncia l’acquisizione di SiliconCanals.com, la community e piattaforma europea di notizie dedicata alle startup tecnologiche fondata da Remco Janssen e gestita da Proudly Media. L’operazione, basata su attività dal valore a sei cifre, apre una nuova fase per il brand dei media olandese, operante da 11 anni e oggi tra le principali voci dell’ecosistema europeo delle startup e dell’innovazione.

Fondata nel 2014, Silicon Canals si è affermata come una fonte di riferimento per notizie e approfondimenti sul panorama europeo della tecnologia, del venture capital e delle startup. L’acquisizione arriva in un momento di cambiamenti per il settore europeo dei media tecnologici, che include la chiusura delle attività editoriali di The Next Web e la precedente acquisizione, attuata da MeOut Group, di EU-Startups .

