Bringg dà il benvenuto a Chris Conway, nuovo vicepresidente senior e direttore generale dell'area EMEA

Bringg, leader nelle performance dell'ultimo miglio, oggi annuncia la nomina di Chris Conway a vicepresidente senior e direttore generale dell'area EMEA; Conway dirigerà la strategia commerciale, le relazioni con i clienti e le attività di debutto sul mercato di Bringg in tutta la regione.

Conway apporta un'esperienza più che ventennale nell'eCommerce, nelle vendite digitali e nella trasformazione operativa presso tre dei principali rivenditori al dettaglio britannici di generi alimentari. Più di recente ha ricoperto il ruolo di direttore generale presso le attività di quick-commerce di Co-op e ha fatto parte del Food Operating Board dell'azienda, dove ha realizzato e sviluppato operazioni di q-commerce del valore di oltre 500 milioni di GBP, con consegne effettuate da quasi 2.000 punti vendita.

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