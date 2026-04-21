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Bringg dà il benvenuto a Chris Conway, nuovo vicepresidente senior e direttore generale dell'area EMEA

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Bringg, leader nelle performance dell'ultimo miglio, oggi annuncia la nomina di Chris Conway a vicepresidente senior e direttore generale dell'area EMEA; Conway dirigerà la strategia commerciale, le relazioni con i clienti e le attività di debutto sul mercato di Bringg in tutta la regione.

Conway apporta un'esperienza più che ventennale nell'eCommerce, nelle vendite digitali e nella trasformazione operativa presso tre dei principali rivenditori al dettaglio britannici di generi alimentari. Più di recente ha ricoperto il ruolo di direttore generale presso le attività di quick-commerce di Co-op e ha fatto parte del Food Operating Board dell'azienda, dove ha realizzato e sviluppato operazioni di q-commerce del valore di oltre 500 milioni di GBP, con consegne effettuate da quasi 2.000 punti vendita.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media: Morgan Hass | Vicepresidente marketing di Bringg | morgan.hass@bringg.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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