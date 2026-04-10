Brightfin nomina Thomas Conway Direttore finanziario per assistere nella prossima fase di crescita

Brightfin oggi ha annunciato la nomina di Thomas Conway a Direttore finanziario. Conway apporta una vasta esperienza nella guida di operazioni finanziarie in aziende tecnologiche pubbliche e private e avrà un ruolo fondamentale nel supportare la crescita continua e le dimensioni operative dell'azienda.

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Thomas Conway, Chief Financial Officer at Brightfin.

Conway entra a far parte di Brightfin a seguito della recente fusione di Brightfin e Proven Optics in un unico marchio, mentre l'azienda continua ad ampliare la sua piattaforma e aiutare le organizzazioni a comprendere meglio e a ottimizzare la spesa tecnologica.

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