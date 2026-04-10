Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Brightfin nomina Thomas Conway Direttore finanziario per assistere nella prossima fase di crescita

AA

Brightfin oggi ha annunciato la nomina di Thomas Conway a Direttore finanziario. Conway apporta una vasta esperienza nella guida di operazioni finanziarie in aziende tecnologiche pubbliche e private e avrà un ruolo fondamentale nel supportare la crescita continua e le dimensioni operative dell'azienda.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260409779327/it/

Thomas Conway, Chief Financial Officer at Brightfin.

Thomas Conway, Chief Financial Officer at Brightfin.

Conway entra a far parte di Brightfin a seguito della recente fusione di Brightfin e Proven Optics in un unico marchio, mentre l'azienda continua ad ampliare la sua piattaforma e aiutare le organizzazioni a comprendere meglio e a ottimizzare la spesa tecnologica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Jacob Mollohan
Direttore Senior del Marketing
Jacob.mollohan@brightfin.com
720-235-9837



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario