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Brightfin lancia Spend Clearly AI per aiutare i direttori tecnologici delle aziende ad assumere il controllo dei crescenti costi dell'informatica e dell'intelligenza artificiale

Brightfin, un leader nell'ottimizzazione dei costi informatici basata sull'AI, oggi ha annunciato il lancio di Spend Clearly AI, un'app per l'ottimizzazione intelligente realizzata appositamente per i direttori tecnologici aziendali che si orientano tra le doppie pressioni della sempre maggiore complessità informatica e degli investimenti nell'AI in rapido aumento.

Mentre le organizzazioni si affrettano a installare app, modelli e infrastrutture di intelligenza artificiale, gli oneri della tecnologia sul budget si stanno ampliando più rapidamente che mai e stanno diventando più difficili da tracciare, giustificare e controllare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Jacob Mollohan
Direttore senior del marketing
Jacob.mollohan@brightfin.com
720-235-9837



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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