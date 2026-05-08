Brightfin lancia Spend Clearly AI per aiutare i direttori tecnologici delle aziende ad assumere il controllo dei crescenti costi dell'informatica e dell'intelligenza artificiale

Brightfin, un leader nell'ottimizzazione dei costi informatici basata sull'AI, oggi ha annunciato il lancio di Spend Clearly AI, un'app per l'ottimizzazione intelligente realizzata appositamente per i direttori tecnologici aziendali che si orientano tra le doppie pressioni della sempre maggiore complessità informatica e degli investimenti nell'AI in rapido aumento.
Mentre le organizzazioni si affrettano a installare app, modelli e infrastrutture di intelligenza artificiale, gli oneri della tecnologia sul budget si stanno ampliando più rapidamente che mai e stanno diventando più difficili da tracciare, giustificare e controllare.
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