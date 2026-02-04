Bridger Photonics pubblica un anno da record mentre gli operatori si rivolgono all'intelligence affidabile sulle emissioni
Bridger Photonics ("Bridger") ha concluso il migliore anno nella storia dell'azienda, segnato da una copertura record delle attività, da un fatturato record e dall'adozione globale dei suoi dati e intelligence sulle emissioni di metano in diversi continenti e nell'intera catena del valore del petrolio e del gas naturale.
Il dinamismo di Bridger è la dimostrazione di un chiaro cambiamento del modo in cui gli operatori scelgono di gestire le emissioni: abbandonando le strategie passate e limitate dalle condizioni meteorologiche in direzione di una copertura completa delle attività con dati di cui si possono fidare. Bridger continua a guidare il settore del rilevamento di metano, con la crescita dei clienti esistenti e attraendone di nuovi. Bridger ha sostituito in modo competitivo 32 clienti di altre tecnologie aeree, grazie alla sua profonda esperienza nel settore, all'affidabilità e utilizzabilità dimostrata dei dati, alla capacità di operare in condizioni e stagioni difficili, allo stretto coordinamento con il personale di terra e a un modello di servizio di alta qualità sviluppato in base alle esigenze degli operatori.
