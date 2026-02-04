Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Bridger Photonics pubblica un anno da record mentre gli operatori si rivolgono all'intelligence affidabile sulle emissioni

AA

Bridger Photonics ("Bridger") ha concluso il migliore anno nella storia dell'azienda, segnato da una copertura record delle attività, da un fatturato record e dall'adozione globale dei suoi dati e intelligence sulle emissioni di metano in diversi continenti e nell'intera catena del valore del petrolio e del gas naturale.

Il dinamismo di Bridger è la dimostrazione di un chiaro cambiamento del modo in cui gli operatori scelgono di gestire le emissioni: abbandonando le strategie passate e limitate dalle condizioni meteorologiche in direzione di una copertura completa delle attività con dati di cui si possono fidare. Bridger continua a guidare il settore del rilevamento di metano, con la crescita dei clienti esistenti e attraendone di nuovi. Bridger ha sostituito in modo competitivo 32 clienti di altre tecnologie aeree, grazie alla sua profonda esperienza nel settore, all'affidabilità e utilizzabilità dimostrata dei dati, alla capacità di operare in condizioni e stagioni difficili, allo stretto coordinamento con il personale di terra e a un modello di servizio di alta qualità sviluppato in base alle esigenze degli operatori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

tessa.wuertz@bridgerphotonics.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario