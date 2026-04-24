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Brev raccoglie 3,3 milioni di dollari per creare un livello nativo di intelligenza artificiale tra obiettivi aziendali e lavoro effettivo

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Brev, il livello nativo di IA frapposto tra gli obiettivi aziendali e le attività lavorative, oggi ha annunciato di aver raccolto 3,3 milioni di dollari in un finanziamento pre-seed condotto da Resolute Ventures, con la partecipazione di shuckerVC, Duro VC, Gaingels e FOG Ventures. L'azienda utilizzerà il finanziamento per accelerare lo sviluppo dei prodotti, approfondire le integrazioni e sviluppare il suo team di progettazione mentre sale la domanda del software che dà ai dirigenti visibilità in tempo reale nell'esecuzione delle attività.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422203134/it/

Mentre l'IA abbassa i costi di esecuzione, l'intoppo si sposta a monte: dal fare il lavoro a decidere quali sono le priorità, quali sono le aree in cui concentrarsi, come restare allineati e dove dirigere l'azienda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Chris Pitchford, CEO
team@brev.io
http://brev.io/



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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