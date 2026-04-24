Brev raccoglie 3,3 milioni di dollari per creare un livello nativo di intelligenza artificiale tra obiettivi aziendali e lavoro effettivo

Brev, il livello nativo di IA frapposto tra gli obiettivi aziendali e le attività lavorative, oggi ha annunciato di aver raccolto 3,3 milioni di dollari in un finanziamento pre-seed condotto da Resolute Ventures, con la partecipazione di shuckerVC, Duro VC, Gaingels e FOG Ventures. L'azienda utilizzerà il finanziamento per accelerare lo sviluppo dei prodotti, approfondire le integrazioni e sviluppare il suo team di progettazione mentre sale la domanda del software che dà ai dirigenti visibilità in tempo reale nell'esecuzione delle attività.

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Mentre l'IA abbassa i costi di esecuzione, l'intoppo si sposta a monte: dal fare il lavoro a decidere quali sono le priorità, quali sono le aree in cui concentrarsi, come restare allineati e dove dirigere l'azienda.

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