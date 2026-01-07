Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Brenus Pharma annuncia una tollerabilità favorevole e segnali clinici nei risultati iniziali preliminari del primo studio first-in-human per STC-1010 tra pazienti con tumore del colon-retto allo stadio metastatico (MSS CRC) non resecabile

AA

Brenus Pharma, azienda biotecnologica allo stadio clinico che sblocca il sistema immunitario in vivo per combattere i tumori solidi, ha annunciato il completamento riuscito dei primi livelli di dosaggio nel suo studio first-in-human attualmente in corso.

Lo studio clinico multi-centrico, in aperto ( NCT06934538 ) è uno studio di fase Ia/Ib progettato per valutare la sicurezza, la tollerabilità e l'attività clinica preliminare di STC-1010 1 in un contesto di prima linea. Includerà l'analisi in vivo della dinamica immunitaria e tumorale durante l'escalation della dose del trattamento e l'estensione della coorte a pazienti con tumore del colon-retto (CRC) localmente avanzato (stadio IIIC, T4b) non resecabile o allo stadio metastatico (stadio IV) non resecabile 2 .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

contact@brenus-pharma.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario