Brenus Pharma annuncia una tollerabilità favorevole e segnali clinici nei risultati iniziali preliminari del primo studio first-in-human per STC-1010 tra pazienti con tumore del colon-retto allo stadio metastatico (MSS CRC) non resecabile

Brenus Pharma, azienda biotecnologica allo stadio clinico che sblocca il sistema immunitario in vivo per combattere i tumori solidi, ha annunciato il completamento riuscito dei primi livelli di dosaggio nel suo studio first-in-human attualmente in corso.

Lo studio clinico multi-centrico, in aperto ( NCT06934538 ) è uno studio di fase Ia/Ib progettato per valutare la sicurezza, la tollerabilità e l'attività clinica preliminare di STC-1010 1 in un contesto di prima linea. Includerà l'analisi in vivo della dinamica immunitaria e tumorale durante l'escalation della dose del trattamento e l'estensione della coorte a pazienti con tumore del colon-retto (CRC) localmente avanzato (stadio IIIC, T4b) non resecabile o allo stadio metastatico (stadio IV) non resecabile 2 .

