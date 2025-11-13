Brenus Pharma amplia il proprio comitato consultivo scientifico globale con l'esperta statunitense di immunoncologia, la Prof.ssa Olivera J. Finn

Brenus Pharma, azienda biotecnologica di fase clinica che sviluppa le sue immunoterapie in vivo di prima classe per tumori solidi, ha annunciato la nomina di Olivera J. Finn, rinomata docente presso la facoltà di medicina dell'Università di Pittsburgh , al suo Comitato consultivo scientifico (SAB).

Questa aggiunta strategica rafforza il SAB internazionale di Brenus mentre la società promuove l'avanzamento della sua esclusiva piattaforma Stimulated Ghost Cell (SGC) e del suo candidato principale STC-1010 verso i prossimi traguardi clinici.

Riconosciuta a livello globale per i suoi contributi innovativi all'immunologia oncologica, la Prof.ssa Finn ha condotto importanti scoperte nel settore degli antigeni tumorali, identificando l' antigene tumorale MUC1 , una tappa importante nella ricerca oncologica, e scoperto la ciclina B1 come target promettente per l'immunoterapia antitumorale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251112822794/it/

contact@brenus-pharma.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire